Ова свакодневна навика може изазвати опадање косе, радите је константно

Телеграф
10.09.2025
16:42
Прање косе сваког дана може изазвати оштећења, доводећи до ломљења и чак опадања косе, упозорава Сам Чинкир, директор водеће компаније за његу косе и коже. Стручњак је такође упозорио на коришћење превише топле воде, јер она исушује кожу главе и може ослабити корен длаке.
То може учинити власи крхким, што води до ломљења и губитка косе.
За већину људи, 'златна средина' је прање косе једном или два пута недјељно, максимум. Важност личне хигијене и 'чистоће' усађује нам се од малих ногу, али постоји граница претјеривања. Пречесто прање косе може изазвати различите проблеме - од запетљавања, испуцалих врхова и ломљења до суве коже главе, нарочито ако се користе јаки шампони. Наша коса производи природну масноћу звану себум, која помаже у заштити од губитка влаге, али пречесто прање шампоном уклања ту заштиту и оставља косу рањивом на оштећења - рекао је Чинкир.
Ако мислите да вам је коса превише масна, можда ћете бити у искушењу да је перете чешће, али кључ је пронаћи прави баланс за себе, додао је он. Чинкир је објаснио да и коса и кожа главе могу бити оштећени ако се пречесто перу користећи агресивне хемикалије.
Сам препоручује да особе са танком косом перу косу два пута недјељно, или три пута ако је баш неопходно, јер особе са тањом косом обично имају више лојних жлезда које доприносе масном изгледу. С друге стране, они са гушћом косом требало би да се држе прања једном или два пута недјељно, закључио је.
