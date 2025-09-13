Овај напитак подиже енергију, успорава старење и скида киле

Извор:
Познато је да здравље улази на уста, зато је важно чиме започињемо свој дан. Сигурно се и вама дешава да неким данима не можете да се извучете из кревета, колико вам енергије недостаје. Тим данима обично пијемо велике количине кофеина, али да се не бисте тровали, боље изаберите једно од ова 4 сока који ће учини чудо за ваше тијело.
Ово је 5 разлога да дан започнете напитком који ће алкализовати ваше тијело, јер ови сокови овако дјелују на ваш организам:
-Јачају имунитет
-Побољшавају варење
-Помажу вам да смршате
-Подижу енергију
-Спрјечавају старење
1: Сок од ананаса, меда и јабуковог сирћета
Потребно је:
-200 мл сока од ананаса (свеже исцеђен);
-2 кашике јабуковог сирћета;
-1 кашика домаћег меда.
Помијешајте сок од ананаса, сиће и мед па попијте прво ујутру. Послије попијте још једну чашу воде.
Овај сок ће вам помоћи да смршате и избаците токсине из организма. Мед у комбинацији са јабуковим сирћетом ће спречити осјећај глади, али ће исто тако дати довољно енергије вашем тијелу да несметано обави јутарње обавезе.
2. Зелени смути
Припрема:
-2 шоље свежег спанаћа,
-пола шоље замрзнутих купина;
-1 комадић свежег ђумбира,
-кашичица меда по избору.
Све убаците у блендер, па када се самеље попијте ово ујутру. Ово је више као каша и представља праву инфузију. Овај смути може да замијени доручак. Послије попијте још двије чаше воде.
Иако не изгледа примамљиво, овај смути је веома укусан. Спанаћ је задужен за добро расположење, па се овај смути користи и за лијечење депресије и анксиозности. Ђумбир ће помоћи да из тела избаците све токсине од прошлог дана.
3. Слатки коктел
Потребно:
-4 шаргарепе и
-1 ољуштен лимун.
Убаците шаргарепу и лимун у соковник и добијени сок попијте чим се пробудите. Лимун је пун витамина Ц који ће оснажити ваш имунитет. Лимун је познат и по томе што телу даје енергију. Шаргарепе су прави антиоксиданти. Сок од шаргарепе избацује из тијела паразите и токсине.
4. Супер моћни напитак
Потребно:
-1 шоља вреле воде;
-1 цм коријена ђумбира;
-сок од пола лимуна;
-осмина шоље јабуковог сирћета;
-1 кашичица меда;
-пола кашичице куркуме.
У врелу воду додајте ђумбир и куркуму и пустите да све ври око 10 минута. Ставите јабуково сиће, сок од лимуна, мед у посебну шољу. Кад ђумбир и куркума буду спремни додајте их у шољу са осталим састојцима. Промијешајте и пијуцкајте за добро здравље.
Овај напитак избацује токсине, сагоријева калорије, топи масноће, подстиче бржи рад метаболизма, алкализује тијело, и даје вам неопходну енергију.
Овај супер напитак је у стању да спријечи развој опасних болести, вируса и бактерија.
