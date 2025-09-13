Ове предмете одмах склоните са стола, привлачи сиромштво

У бројним домаћинствима широм Србије, налази се стаклена плоча преко трпезаријског стола или сточића у дневној соби. Обично се поставља како би се заштитила површина стола, и то јесте практично.

Али, фенг шуи стручњаци упозоравају да је стакло повезано са елементом воде, који према овој филозофији симболизује одлазак новца. Дакле, држањем стакла на столу ви симболично пуштате новац да "отплови" из вашег дома.

Осим стакла, проблем је и у стагнацији енергије. Ако у кући годинама нисте ништа мијењали, према фенг шуију енергија "стоји", а то блокира напредак и новчани ток.

Зато набавите бар један нови комад намјештаја, или промијените размјештај у соби. Избаците непотребне ствари, а стакло са столова склоните. Тако ћете покренути проток позитивне енергије, привући новац, нове прилике и промене.

Шта ставити на сто умјесто стакла?

Стручњаци фенг шуија кажу да стаклени столови, стаклени надстолњаци или заштитне плоче визуелно и енергетски подсјећају на воду и то симболизује цурење финансија.

Умјесто стакла, ставите на сто:

Воћну чинију са шареним, свјежим воћем – симбол изобиља и благостања

Декорацију у топлим бојама (нпр. златна, црвена, наранџаста) – боје које привлаче новац

Дрвени или памучни столњак који уноси топлину и стабилност

