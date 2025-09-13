Ових 7 ствари радите стално, а оне могу изазвати озбиљне проблеме

Извор:
Курир
Сува и перутава кожа послије туширања може да буде непријатна, посебно када очекујете да вас вода освјежи и хидрира. Међутим, проблем често није у креми коју користите, већ у самој рутини туширања.
Температура воде, производи које бирате и мали пропусти могу да уклоне природна уља са коже, па она постаје затегнута, иритирана и без сјаја. Дерматолози упозоравају на седам најчешћих грешака и откривају како да их исправите.
Топла вода опушта и дјелује пријатно, али кожа је доживљава сасвим другачије. Врела вода уклања природна уља (себум) која чувају заштитну баријеру коже. Када се та баријера ослаби, влага брже испарава и настаје сувоћа. Стручњаци савјетују да користите млаку воду и да се туширате највише 8-10 минута.
Ако вам кожа послије туширања "шкрипи", то је знак да је остала без заштитног слоја. Сапуни пуни сулфата и алкохола ремете пХ вриједност и скидају природну баријеру коже. Боља опција су благи гелови за туширање и пХ-балансирани производи који садрже глицерин, ши путер или церамиде, јер они чисте, али истовремено и задржавају влагу.
Подједнако је важно шта радите након туширања. Многи предуго чекају да намажу крему или то уопште не ураде. Најбоље је да нанесете лосион или млијеко у року од два до три минута након туширања, док је кожа још влажна. Тако се задржава влага коју је кожа упила, а губитак воде спречава. Истраживања потврђују да је кожа која се редовно хидрира знатно отпорнија на сувоћу.
Пилинг уклања мртве ћелије, али ако то радите пречесто или грубим сунђерима и рукавицама, можете озбиљно да оштетите кожу. Резултат је сувоћа, црвенило и осјетљивост. Дерматолози препоручују благе пилинге и не чешће од једном недјељно
Вода богата калцијумом и магнезијумом оставља траг на кожи и може да затвори поре, па се она осјећа као сува и затегнута. Ако имате проблем са тврдом водом, рјешење може да буде омекшивач воде или благо уље за чишћење које неутрализује њен ефекат.
Многи остају дуго умотани у мокар пешкир, бадемантил или облаче одјећу на влажну кожу, а то само додатно иритира и исушује. Најбоље је да кожу осушите лаганим тапкањем, без грубог трљања, и одмах обучете суву, прозрачну одјећу.
Шампон и регенератор које користите могу да утичу и на вашу кожу. Агресивни састојци из шампона током испирања клизе низ тијело и могу да иритирају осјетљива подручја, посебно код особа које већ имају екцем или суву кожу. Зато је боље да бирате шампоне без сулфата и да их добро исперете.
Сува кожа послије туширања обично није посљедица озбиљног здравственог проблема, већ ваше рутине. Довољно је да промјените неколико навика, смањите температуру воде, користите благе гелове, не заборавите хидратацију и избјегавајте претерани пилинг. Ако се сувоћа ипак упорно враћа, обавезно се посавјетујте са дерматологом да бисте искључили стања попут екцема или псоријазе.
