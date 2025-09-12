Ово је 5 начина на које мачке добијају буве

12.09.2025
Ветеринари наводе пет најчешћих начина на које мачке добијају буве, чак и ако су у затвореном, као и савјете како их се заувијек ријешити.
Ако имате мачку као кућног љубимца, вјероватно сте се барем једном запитали како ваша мачка може добити буве, посебно ако углавном живи у затвореном простору. Буве су мали, али веома лукави паразити који лако проналазе пут до дома и населе се на вашем љубимцу. Зато је важно користити ефикасне локалне третмане против бува и редовно штитити мачку.
Током топлих и влажних мјесеци, буве се размножавају у сјеновитим и влажним предјелима. Мачка лако може закачити буве док борави на отвореном, нарочито ако воли да лови мишеве и друге глодаре, који често преносе ове паразите. Незреле буве чекају у трави, жбуњу или живим оградама, спремне да се закаче за новог домаћина. Дивље животиње и други љубимци често остављају јаја бува док пролазе, па је важно бити опрезан када мачка борави напољу, пише Петсрадар.
Буве се лако преносе међу животињама које живе заједно или се друже. Ако се ваша мачка игра са псом или другом мачком, постоји ризик да буве пређу са једног љубимца на другог. Зато је препоручљиво користити огрлице против бува које могу штитити до осам мјесеци. Већина зараза настаје када се излегу јајашца у околини, због чега је неопходно третирати све кућне љубимце и простор око њих.
Инфекција у затвореном простору
Људи могу несвјесно пренијети буве у дом јер се паразити лако закаче за одећу и обућу. Једном у кући, буве се настањују у теписима, постељини и меком намјештају, гдје могу мјесецима чекати прилику да се размноже. Ако сте се недавно преселили или примјетили присуство бува, важно је детаљно очистити и опрати постељину, одећу, мачији креветић и играчке. Централно грејање омогућава бувама да опстану током цијеле године, па је стална хигијена и третман неопходан.
Буве у ветеринарским ординацијама и пет салонима
Иако су ветеринари и пет салони углавном чисти, буве су мајстори скривања и лако могу прећи на вашу мачку приликом посјете овим мјестима. Мјеста гдје борави већи број животиња повећавају ризик од заразе. Зато је важно редовно користити локалне третмане против бува, посебно ако ваша мачка често посјећује ветеринарску клинику, пансион или пет салон.
Наши домови нису потпуно затворени, а отворени прозори и врата омогућавају бувама да уђу у простор. Мачка је посебно изложена ризику када излази и враћа се у кућу, јер буве лако могу „ускочити“ заједно са њом. Зато је кључно одржавати сталну заштиту и пажљиво пратити могуће изворе заразе.
Како спријечити заразу бувама?
Превенција је увијек најбољи начин да заштитите своју мачку од бува. Најбоље је да се консултујете са ветеринаром око најефикаснијих третмана против бува. Популарни су локални препарати и огрлице које штите и до неколико мјесеци, али ако мачка већ има буве, важно је изабрати третмане који брзо и ефикасно уклањају паразите. Редовно прегледајте мачје крзно, посебно ако ваша мачка проводи доста времена напољу. Поред самих бува, обратите пажњу и на ситне црвенкасто-црне мрље на крзну - то су измет и јајашца бува, јасни знакови заразе.
Може ли власник добити буве од своје мачке?
Буве са мачака повремено скачу на људе, најчешће на ноге и стопала, али не могу да живе и размножавају се на људима. Ипак, уједи бува могу изазвати непријатан свраб, црвенило и отоке. Код особа са алергијама, реакције могу бити и јаче. Ако вас уједе бува сврбе или иритирају, третирајте их антисептичким сапуном како бисте спријечили инфекцију, а потом користите хладне облоге или лијекове за ублажавање свраба, али се прије примјене лијекова обавезно посаветујте са љекаром.
