Ово је тајна најбољег ајвара

Извор:

Глас Српске

12.09.2025

07:44

Ово је тајна најбољег ајвара
Фото: Youtube/ screenshot

Ајвар из домаће кухиње никада не оставља равнодушним, а један заборављени састојак може направити разлику између просјечног и савршеног!

Многе домаћице праве ајвар годинама, али често заборављају тај мали састојак који мијења укус, арому и текстуру. Ко га дода праву количину, добија ајвар богатог, дубоког укуса, пун мириса печене паприке и лагано зачињен, пише Крстарица.

А који је тајни састојак?

Најчешће га сви забораве: мало маслиновог уља или квалитетног уља по избору. Домаћице кажу: "Чак и савршена паприка и парадајз неће дати исти ефекат без уља – даје пуноћу, мекоћу и глатку текстуру коју сви траже". Овај мали додатак спаја све укусе у савршену хармонију.

Додавање уља није компликовано – кључ је у количини и тренутку. Искусне домаћице савјетују да се додаје пред крај кувања ајвара, када се арома паприка потпуно развила, али пре финалног блендања. Људи који су пробали кажу: “Одједном ајвар има ону кремасту, пуну текстуру која се топи у устима.”

Састојак доноси праву равнотежу: слаткоћу печене паприке, благу киселост парадајза и суптилан мирис димљене паприке. Када додате уље, сваки залогај постаје уживање, а домаћи ајвар заслужује да буде главна звијезда зимнице.

Ајвар

sastojci

