Ово су главне одлике лоших родитеља

Родитељи често не виде проблеме у томе да критикују и вичу на своју дјецу, као и да умањују њихове потенцијале, а стручњаци су издвојили које су најчешће навике лоших родитеља.
Наиме, одрасли не виде проблем у викању на дјецу иако углавном у томе не уживају, они то сматрају потребним. Такође, некада дјеци упућују погрдне ријечи попут: "Не буди глуп/а", "Зашто се понашаш као мало дијете" и "Укључи мозак". Све су то фразе које су и данашњи родитељи неријетко слушали од својих родитеља и то не сматрају неком увредом.
Ипак, дјеца сматрају лошим родитеље који вичу или користе погрдне ријечи, увреде, фокусирају се на њихове мане или нешто што раде лоше, док заборављају да их похвале за врлине или добре ствари које ураде.
Они истичу да желе да родитељи од њих унапријед и љубазно затраже нешто што треба да ураде.
Такође, родитељи дјеци често говоре да без труда не могу ништа у животу добити, а онда забораве да похвале дијете за труд уколико изостану резултати. Дјеца све чешће истичу да их родитељи не хвале довољно те истичу како желе да чују похвале, не само за најбоље могуће резултате и већ уложени труд.
Додатна ствар која смета дјеци и коју сматрају токсичном је што родитељи инсистирају на томе да врата на дјечијој соби буду увијек отворена или што одбијају да покуцају прије уласка ако су врата затворена. Све то сматрају непоштовањем личних граница, пише Парентс.ру.
Уз то, дјеца истичу да родитељи не обраћају много пажње на њихове проблеме или да их слушају док су видно одсутни. Дјеца сматрају токсичним оне родитеље који игноришу њихове жеље, намећући своја мишљења, поготово у избору одјеће, спорта или будуће професије.
Иако родитељи то раде из предострожности и да дјеца не би превише времена проводила уз екране, њих нервира то што им маме и тате ограничавају вријеме за кориштење телефона.
Њима не смета то што им родитељи прате локацију преко уређаја, већ то што им стављају рестрикције на скидање апликација и вријеме колико могу да користе телефоне.
