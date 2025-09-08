Ово су разлози зашто мала дјеца понекад ударају

Извор:
Кликс
08.09.2025
17:54
Коментари:0
Многи родитељи се забрину када њихово дијете изненада удари друго дијете или чак одраслу особу. Иако на први поглед може дјеловати агресивно или намјерно, ударање код мале дјеце најчешће није резултат лоших намјера.
Наиме, у раном узрасту, дјеца још не разумију у потпуности емоције, ни своје, ни туђе, а осјећај емпатије се почиње развијати тек око треће године. Због тога је важно знати да мала дјеца обично не ударају да би повриједила. Њихово понашање најчешће долази из низа природних и развојних разлога.
Дјеца која још нису развила говор често користе физичке реакције да би изразила емоције попут љутње, фрустрације или потребе за пажњом. Како не знају како другачије изразити своје осјећаје, могу прибјећи ударању као начину да "кажу" оно што не могу ријечима.
Република Српска
Додик се пред одлазак у Москву састао са Вучићем, познато о чему су разговарали
Такође, у периоду раног развоја, дјеца тестирају границе и покушавају схватити свијет око себе. Ударање може бити резултат знатижеље, желе видјети шта ће се догодити када некога ударе. То је за њих дио учења о узроку и посљедици.
Дјеца су посебно осјетљива када је ријеч о њиховим играчкама, простору или пажњи одраслих. Када неко "угрози" њихов простор било да им узме играчку или стане преблизу могу реаговати импулзивно, јер још увијек нису развила вјештине самоконтроле. Поред тога, мала дјеца често имитирају понашање које виде око себе. Ако виде старије дијете или чак одраслу особу како користи физичку силу, могу покушати исто не схватајући у потпуности посљедице таквог понашања.
Као и одрасли, дјеца имају своје "тешке дане". Ако су преморена, гладна или емоционално преоптерећена, већа је вјероватноћа да ће реаговати бурно. Ударац тада није планиран, већ импулсиван одговор на неугоду.
Фудбал
Погледајте атмосферу у редовима Орлова пред меч Србија-Енглеска
Нека дјеца су једноставно по природи осјетљивија или бурније реагују на фрустрацију. Док једно дијете може игнорисати мањи сукоб, друго ће инстинктивно реаговати ударцем. Темперамент има велику улогу у начину на који дијете реагује у одређеним ситуацијама.
Ударање код мале дјеце не треба гледати искључиво као знак "лошег понашања", већ као сигнал да дијете још учи како се носити с емоцијама, како комуницирати и како се понашати у друштву. Родитељска улога је да остане смирена, досљедна и пуна разумијевања, јер кроз правилно вођење дијете учи боље начине изражавања свих емоција.
(кликс)
Свијет
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
1 д0
Свијет
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму