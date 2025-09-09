Logo
Large banner

Ову биљку зову срећна биљка, јер њен мирис ослобађа стреса

09.09.2025

13:52

Коментари:

0
Ову биљку зову срећна биљка, јер њен мирис ослобађа стреса
Фото: Sergej Karpow/Pexels

Мирис ове биљке је многима познат као "краљ свих мириса", али ријетко ко је упознат колико позитивно д‌јелује на људе и чему све служи.

Неутралише негативне емоције као што су несигурност, љутња, тјескоба и ублажава депресију. Зато је неки зову "срећна биљка" јер заиста тако и д‌јелује на човјека, позитивно.

Постоји више врста јасмина, али само двије су погодне за етерична уља због специфичног мириса по којему је познат - то су Jasminum officinale и Jasminum grandiflorum.

Њемачки научници превођени професором Хансом Хатом са Универзитета Хајнрих Хајне у Диселдорфу, потврдили су да мирис јасмина повољно утиче на психу, а тиме и на тијело.

"Мирис ове биљке има д‌јеловање на човјека слично средству за смирење Валиум, али без неугодних нуспојава", рекао је професор након истраживања које су направили на мишевима.

smrt misterija pixabay

Занимљивости

Виђате стално исти низ: Ево шта значи овај "анђеоски број"

Када су осјетили мирис јасмина, мишеви су престали да раде оно што су до тада радили, умирили су се и сјели.

Скенирањем њихових мозгова научници су утврдили како мирис јасмина ублажава анксиозност.

"Након удисања мириса јасмина његове молекуле улазе у крв па из плућа путују до мозга. Скенирање мозга открило нам је да је учинак хемикалије назване ГАБА на нервне станице појачан. Животиње су се умириле", објасио је Хат.

Професор и његов тим су резултате истраживања објавили у часопису "Јоурнал of Biological Chemistry".

"Резултате истраживања сматрамо доказом. Мирис јасмина могао би бити бољи избор од разних лијекова за лијечење тјескобе, несанице, за смирење и остало", рекао је Хат, преноси Гранд.нова.рс.

Иако ова биљка није превише тешка за одржавање, савјет је да, ако нисте у могућности, купите етерично уље које је на његовој бази.

Подијели:

Тагови:

biljka

stres

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner