Ову биљку зову срећна биљка, јер њен мирис ослобађа стреса

09.09.2025
13:52
Коментари:0
Мирис ове биљке је многима познат као "краљ свих мириса", али ријетко ко је упознат колико позитивно дјелује на људе и чему све служи.
Неутралише негативне емоције као што су несигурност, љутња, тјескоба и ублажава депресију. Зато је неки зову "срећна биљка" јер заиста тако и дјелује на човјека, позитивно.
Постоји више врста јасмина, али само двије су погодне за етерична уља због специфичног мириса по којему је познат - то су Jasminum officinale и Jasminum grandiflorum.
Њемачки научници превођени професором Хансом Хатом са Универзитета Хајнрих Хајне у Диселдорфу, потврдили су да мирис јасмина повољно утиче на психу, а тиме и на тијело.
"Мирис ове биљке има дјеловање на човјека слично средству за смирење Валиум, али без неугодних нуспојава", рекао је професор након истраживања које су направили на мишевима.
Занимљивости
Виђате стално исти низ: Ево шта значи овај "анђеоски број"
Када су осјетили мирис јасмина, мишеви су престали да раде оно што су до тада радили, умирили су се и сјели.
Скенирањем њихових мозгова научници су утврдили како мирис јасмина ублажава анксиозност.
"Након удисања мириса јасмина његове молекуле улазе у крв па из плућа путују до мозга. Скенирање мозга открило нам је да је учинак хемикалије назване ГАБА на нервне станице појачан. Животиње су се умириле", објасио је Хат.
Професор и његов тим су резултате истраживања објавили у часопису "Јоурнал of Biological Chemistry".
"Резултате истраживања сматрамо доказом. Мирис јасмина могао би бити бољи избор од разних лијекова за лијечење тјескобе, несанице, за смирење и остало", рекао је Хат, преноси Гранд.нова.рс.
Иако ова биљка није превише тешка за одржавање, савјет је да, ако нисте у могућности, купите етерично уље које је на његовој бази.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму