Почела је сезона слава: Рецепт за најљепши славски колач

Аутор:АТВ редакција
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Октобар је вријеме када почињу славе, па је прави тренутак да се нађе најлакши и најбољи рецепт за прављење славског колача.
Многим домаћицама то је велики изазов, нарочито због украшавања, али и због тога што имају жељу да им колач буде један од најљепших када га домаћин однесе у цркву.
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Традиција прављења славског колача представља за многе куће праву малу светковину. Ако је слава мрсна, домаћице праве колач са јајима, а за посну имају посебне преписе.
Рецепт који је пред вама је универзалан и може се користити без обзира да ли је слава мрсна или посна.
Тијесто за колач:
Тијесто за украсе:
Премаз/лијепак:
Припрема:
Припремите калуп величине 22 цм, најбоље са обручем који можете да скидате. Дно и обруч обложите папиром за печење, па маргарином премажите папир.
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За премаз којим ћете лијепити украсе сједините брашно и воду.
Тијесто за украсе направите тако што ћете сјединити брашно, густин и со, а онда постепено додавати воду и умијесити тијесто. Оставите 30 минута да тесто “одмори” пијре него што кренете да правите украсе.
Припрема колача:
У брашно додајте суви квасац, па промијешајте. Посебно сједините топлу воду и уље, додајте брашно, со и шећер и замијесите тијесто. Покријте и оставите на топлом пола сата.
Од надошлог теста одвојте једну трећину. На побрашњеној радној површини развуците тијесто, а онда га исјеците на два дијела по дужини. Сваки дио посебно уролајте или увијте тако да направите плетеницу.
Ставите плетеницу у калуп, око обруча. Остатак тијеста подијелите на пет једнаких дијелова. Од сваког дела направите јуфку. Четири јуфке ставите унакрст у калуп, а посљедњу, пету јуфку, у средину. Покријте крпом и оставите на топлом 30-45 минута.
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Пред печење, премажите премазом од брашна и воде.
Пеците на 180 °Ц око 50 минута.
Извадите колач из рерне, скините обруч и сложите припремљене украсе које би претходно требало да премажете премазом са доње стране. Вратите у рерну на још 15 минута да се украси осуше.
Када се колач охлади, можете га премазати уљем за сјај.
(Телеграф.рс)
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