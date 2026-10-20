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Почела је сезона слава: Рецепт за најљепши славски колач

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20.10.2026 22:07

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Славски колач погача хљеб
Фото: YouTube/printscreen

Октобар је вријеме када почињу славе, па је прави тренутак да се нађе најлакши и најбољи рецепт за прављење славског колача.

Многим домаћицама то је велики изазов, нарочито због украшавања, али и због тога што имају жељу да им колач буде један од најљепших када га домаћин однесе у цркву.

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Традиција прављења славског колача представља за многе куће праву малу светковину. Ако је слава мрсна, домаћице праве колач са јајима, а за посну имају посебне преписе.

Рецепт који је пред вама је универзалан и може се користити без обзира да ли је слава мрсна или посна.

Састојци:

Тијесто за колач:

  • 400 мл топле воде (обична и освештана)
  • 100 мл уља
  • 1 и по кашичица соли
  • 4 кашичице шећера
  • 2 кесице сувог квасца
  • 750 гр брашна

Тијесто за украсе:

  • 100 гр брашна
  • 15 гр соли
  • 20 гр густина
  • 70 мл хладне воде

Премаз/лијепак:

  • 25 гр брашна
  • 60 мл воде

Припрема:

Припремите калуп величине 22 цм, најбоље са обручем који можете да скидате. Дно и обруч обложите папиром за печење, па маргарином премажите папир.

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За премаз којим ћете лијепити украсе сједините брашно и воду.

Тијесто за украсе направите тако што ћете сјединити брашно, густин и со, а онда постепено додавати воду и умијесити тијесто. Оставите 30 минута да тесто “одмори” пијре него што кренете да правите украсе.

Припрема колача:

У брашно додајте суви квасац, па промијешајте. Посебно сједините топлу воду и уље, додајте брашно, со и шећер и замијесите тијесто. Покријте и оставите на топлом пола сата.

Од надошлог теста одвојте једну трећину. На побрашњеној радној површини развуците тијесто, а онда га исјеците на два дијела по дужини. Сваки дио посебно уролајте или увијте тако да направите плетеницу.

Ставите плетеницу у калуп, око обруча. Остатак тијеста подијелите на пет једнаких дијелова. Од сваког дела направите јуфку. Четири јуфке ставите унакрст у калуп, а посљедњу, пету јуфку, у средину. Покријте крпом и оставите на топлом 30-45 минута.

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Пред печење, премажите премазом од брашна и воде.

Пеците на 180 °Ц око 50 минута.

Извадите колач из рерне, скините обруч и сложите припремљене украсе које би претходно требало да премажете премазом са доње стране. Вратите у рерну на још 15 минута да се украси осуше.

Када се колач охлади, можете га премазати уљем за сјај.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

славски колач

Крсна слава

обичаји

традиција

Рецепт

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