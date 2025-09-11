Рецепт за домаћу јунећу супу: Окрепљује организам

Извор:
Јунећа супа богата укусом је идеалан избор за ручак, а додатан плус је што се спрема брзо и лако.
Ароматична супа се припрема брзо, а захваљујући свјежем першуну и пажљиво одабраном јунећем месу, свака кашика одише домаћом топлином.
200 г мљевеног јунећег меса
1,5 л воде
1 везица першуна
1 главица црног лука
1-2 кашике уља
со по укусу
свјеж першун за декорацију
Припрема:
Мљевено месо ставите у лонац, налијте хладном водом и кувајте 20 минута на умјереној температури, да се развије богат укус.
Першун очистите и оперите, па исјецкајте или изрендајте на ситне комадиће. Црни лук ситно исецкајте и пропржите на загрејаном уљу док не постане стакласт. Додајте першун и кратко пропржите, само да омекша и пусти арому.
Пропржени лук и першун додајте у супу, посолите по укусу и кувајте још 10 минута.
