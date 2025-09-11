Logo
Large banner

Рецепт за домаћу јунећу супу: Окрепљује организам

Извор:

Информер

11.09.2025

17:12

Коментари:

0
Рецепт за домаћу јунећу супу: Окрепљује организам
Фото: Pixabay

Јунећа супа богата укусом је идеалан избор за ручак, а додатан плус је што се спрема брзо и лако.

Ароматична супа се припрема брзо, а захваљујући свјежем першуну и пажљиво одабраном јунећем месу, свака кашика одише домаћом топлином.

200 г мљевеног јунећег меса

1,5 л воде

1 везица першуна

1 главица црног лука

1-2 кашике уља

со по укусу

свјеж першун за декорацију

Влада-09092025

Република Српска

Влада Српске одговорила Љубљани: Забране за словеначке дипломате

Припрема:

Мљевено месо ставите у лонац, налијте хладном водом и кувајте 20 минута на умјереној температури, да се развије богат укус.

Першун очистите и оперите, па исјецкајте или изрендајте на ситне комадиће. Црни лук ситно исецкајте и пропржите на загрејаном уљу док не постане стакласт. Додајте першун и кратко пропржите, само да омекша и пусти арому.

Пропржени лук и першун додајте у супу, посолите по укусу и кувајте још 10 минута.

(информер)

Подијели:

Таг:

supa

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner