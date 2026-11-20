Аутор:АТВ редакција
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Припрема славске трпезе често се претвори у право такмичење у количини хране, па домаћини за неколико сати послуживања припреме толико јела да се она једу још данима након славе.
Да бисте избјегли непотребне трошкове и гомилање остатака, важно је на вријеме направити добру рачуницу и прилагодити количину хране броју гостију, али и јелима која планирате послужити.
Грешка најчешће не настаје на пијаци, већ приликом планирања. Свако јело рачунамо као да ће бити једино на столу. Зато припремимо много више него што гости могу појести.
Добра рачуница по госту може ријешити овај проблем. Она важи, без обзира на то да ли спремате три или седам различитих јела.
Најчешћа грешка је што за свако јело рачунамо пуну порцију. За печење предвидимо један тањир, за сарму други, а предјело као да гости ништа друго неће јести.
А нико нема три стомака. Одрасла особа током славског ручка или вечере оквирно поједе 700 до 900 грама хране, не рачунајући хљеб и колаче.
Ову количину схватите као оријентир, а не као строго правило. Неко ће појести више, неко мање. Много зависи и од тога колико различитих јела изнесете на сто.
Што је понуда разноврснија, гости ће узимати мање од сваког јела. Зато је важно да укупну количину хране распоредите, умјесто да за свако јело припремате пуну порцију.
Ако планирате класичну трпезу са предјелом, сармом и печењем, можете се водити сљедећим количинама по одраслом госту:
Предјело: 100 до 150 грама (пршут, сир, пита, ајвар)
Салата: око 150 грама
Сарма: два комада, односно око 200 грама
Печење: 200 до 250 грама готовог меса
Прилог: 100 до 150 грама (кромпир, подварак)
Хљеб: једна векна на четири до пет гостију
За печење са костима рачунајте око 350 грама сировог меса по особи. Количина зависи од врсте меса и удјела костију.
Ако не спремате сарму, можете повећати количину печења на око 300 грама по особи. Уколико на менију имате и чорбу или гулаш, смањите количину печења и прилога.
Колико хране спремити за 10, 20, 30 или 50 гостију
Ако на славу долази десет одраслих гостију, за печење можете планирати око 3,5 килограма сировог меса. Уз то припремите 20 до 25 сарми, око килограм и по салате и исто толико предјела.
За 20 гостију биће потребно приближно седам килограма сировог меса за печење. Рачунајте и на 40 до 45 сарми, три килограма салате и око три килограма предјела.
Када очекујете 30 гостију, планирајте око 10,5 килограма меса, 60 до 75 сарми, четири и по килограма салате и приближно исто толико предјела.
За већу славу, са око 50 одраслих гостију, рачунајте на приближно 17,5 килограма сировог меса. Биће потребно и око 100 до 125 сарми, седам и по килограма салате и исто толико предјела.
Ово су оквирне количине за разноврсну трпезу. Прилагодите их јелима која спремате и навикама својих гостију. Ако се код вас највише једе печење, повећајте његову количину. Ако је сарма главна звијезда трпезе, припремите више ње.
Не једу сви гости исто, па нема потребе да свакога рачунате као одраслу особу. Дјецу до десет година можете оквирно рачунати као пола порције, а малишане до пет година као четвртину.
Важно је и када гости долазе. Они који сврате касније, послије вечере, често поједу мање од оних који долазе на почетку славља. За њих можете планирати око двије трећине уобичајене порције.
Узмите у обзир и породичне навике. Ако кума сваке године донесе гибаницу, нема потребе да правите огромну количину предјела. Ако знате да се код вас највише тражи подварак, прилагодите томе и остатак менија.
Најбоље је да не износите сву храну одједном. Прво послужите дио предјела и главних јела, а остатак оставите у кухињи. Тако ћете видјети шта се највише једе и по потреби допунити сто.
Кромпир и друге прилоге можете припремити у нешто мањој количини, па накнадно направити још ако затреба. Исто важи и за поједине салате које се брзо спремају.
Ако желите додатну сигурност, планирајте малу резерву најтраженијих јела. Сарма се може припремити унапријед и замрзнути у одговарајућим порцијама, па је касније одмрзнути и добро подгријати.
Недјељу дана пред славу узмите папир и оловку. Запишите госте по имену, посебно означите дјецу и израчунајте колико вам је порција потребно. Затим количине прилагодите јелима која планирате послужити, пишу Независне новине.
Тако ћете имати довољно хране за све, а нећете данима размишљати коме да подијелите остатке.
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