Аутор:АТВ редакција
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Тајна савршених фашираних шницли није у скупим зачинима нити у компликованој припреми, већ у правилном односу двије врсте мљевеног меса.
Трик 60/40 подразумијева да на килограм мљевеног меса користите:
Јунетина даје пунији и богатији укус, док свињетина захваљујући масноћи доприноси томе да шницле буду мекане и сочне.
Једна од најчешћих грешака приликом припреме фашираних шницли јесте предуго мијешење смјесе.
Довољно је да се сви састојци сједине, јер претјерано гњечење може да учини месо тврдим и збијеним.
Још једна мала тајна великих мајстора кухиње крије се у припреми црног лука.
Нарендајте га на ситно ренде како би пустио сок који ће месу дати додатну сочност.
Када шницле добију лијепу, румену корицу, вратите их у тигањ и оставите да се лагано крчкају у сосу по жељи.
Тако ће месо упити додатне укусе, а сос ће се претворити у густу, сјајну глазуру.
Уз домаћи пире кромпир и сезонску салату имаћете ручак којем ће се обрадовати цијела породица, пише "К1".
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