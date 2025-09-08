Logo
Шест намирница које ће убрзати топљење масног ткива

08.09.2025

20:29

Voće
Фото: Pixabay

Иако не постоји магична намирница која сама по себи води до губитка килограма преко ноћи, поједине врсте хране могу подстаћи метаболичке процесе и олакшати организму сагоријевање масних наслага.

Савјесним планирањем оброка и активним стилом живота, можете додатно подржати своје циљеве мршављења.

Издвајамо неколико намирница које вриједи уврстити у јеловник како бисте побољшали ефикасност метаболизма и подржали сагоријевање масти:

Грејпфрут

Половина грејпфрута дневно може "активирати" топљење масти, захваљујући супстанци нарингину. Ово цитрусно воће такођер је богато витаминима А и Ц, ликопеном и влакнима.

Зелени чај

Познат по свом благотворном саставу, садржи ЕГЦГ који подржава убрзан метаболизам и доприноси сагоријевању масти.

Нар

Овај воћни драгуљ помаже очувању кисеоника у тијелу, а тиме и потпори процеса топљења масних наслага.

Шпинат

Једна шалица куханог шпината садржи само 41 калорију и обилује детоксикацијским састојцима попут глутатиона и алфа‑липоичне киселине. Влакна у шпинату смањују апсорпцију лошег (ЛДЛ) холестерола.

Лосос

Богат омега‑3 масним киселинама, лосос подржава разградњу масти и смањује њихову акумулацију, уз очување здравља срца и крвних жила.

Цјеловите житарице (нпр. зобене пахуљице, смеђа рижа)

Организам троши знатно више енергије на обраду цјеловитих житарица него прерађене хране, посебно због високог садржаја влакана.

