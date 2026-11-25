Аутор:АТВ редакција
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Собне биљкенису само естетски детаљ који оплемењује ентеријер; оне уносе оптимизам и мир у дом, подижу расположење и, што је током хладних дана посебно важно, природно пречишћавају ваздух.
Оне нам доносе дјелић природе у сезони кад смо већи дио дана у затвореном, па заслужују да им посветимо пажњу.
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Зимски период носи и специфичне изазове за кућно зеленило. Сув ваздух због гријања, мање природног свјетла и ниже температуре крај прозора захтијевају биљке које су отпорне на ове услове и скромне у погледу његе.
Са својим сјајним, тамнозеленим листовима који дјелују готово као да су лакирани, ова биљка уноси дозу префињености у сваки кутак дневне собе. Њени дебели подземни ризоми складиште воду, што значи да ће без проблема преживјети и ако заборавите да је залијете током неколико недјеља. Током зиме, када је раст успорен, замији прија сувљи ваздух и минимална пажња, чинећи је савршеним избором за просторе са мање директног свјетла.
Сансеверија је класик који се у великом стилу враћа у савремене ентеријере. Њене усправне, чврсте линије уносе дозу модерне графичности и одлично се уклапају у минималистичке или монохроматски уређене просторе. Она наставља да производи кисеоник и апсорбује угљен-диоксид и током ноћи, за разлику од већине других биљака. Уз то, према истраживањима НАСА, изузетно ефикасно уклања токсине попут бензена и формалдехида из ваздуха. Готово је неуништива, тражи минимално воде зими и трајаће вам годинама уз минималан труд.
Свекрвин језик – познат по отпорности и томе што га је лако одржавати, савршен је додатак уз претходно наведене биљке, иако сам не би могао да постигне јак ефекат расхлађивања.
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Уколико желите да унесете мало динамике, потос или “златни бршљан” је непогрешив избор. Његове срцолике, прошаране латице у нијансама зелене и златне боје прелијепо падају и дају простору опуштен, органски шарм. Потос је један од најмоћнијих природних филтера за ваздух у затвореном простору, а изузетно је отпоран на смањену количину свјетла и лако се прилагођава. Зими му прија повремено орошавање листова како би се неутралисао суви ваздух од гријања, док заливање треба свести на минимум, тек када је земља потпуно сува на додир.
Потос - Епипремнум ауреум је одличан избор за оне који желе зеленило без много обавеза. Његови дуги изданци могу да падају низ полицу или да висе из саксије, па је посебно декоративан у мањим купатилима. Воли влагу и најбоље расте на мјесту са индиректном свјетлошћу, али може да поднесе и слабије освјетљење.
За оне који воле суптилне цвјетне мотиве у ентеријеру, спатифилум доноси савршену равнотежу између раскошних тамних листова и елегантних бијелих цвјетова који подсјећају на једра. Ова биљка је позната као шампион у филтрирању загађујућих материја у ваздуху, а сјајна особина јој је и то што нам сама „каже“ када је жедна - њени листови се благо опусте, а већ неколико сати након заливања поново се поносно усправљају. Током зиме прија јој свијетло мјесто без промаје, далеко од директног удара топлоте из радијатора.
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Генерално правило је да све собне биљке, а нарочито оне осјетљивије врсте треба премјестити ближе прозорима, с тим што треба пазити како на хладна стакла тако и на радијаторе. Смањите учесталост заливања јер се земља у хладним мјесецима знатно спорије суши, и повремено пребришите прашину са листова памучном крпом - то ће им помоћи да лакше "дишу" и апсорбују драгоцјену зимску свјетлост.
(Мондо)
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