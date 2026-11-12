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Шта поклонити домаћинима за крсну славу?

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АТВ редакција
12.11.2026 14:56

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Фото: Instagram/printscreen

Сезона крсних слава доноси и честу дилему шта поклонити домаћинима, а да дар буде лијеп, прикладан и користан.

Иако су цвијеће, вино, кафа и бомбоњере традиционално најчешћи избор, све већу популарност имају поклон-корпе које могу садржавати различите слаткише, пиће и декоративне ситнице.

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Цвијеће и практични поклони

Букет свјежег цвијећа или саксијска биљка увијек су лијеп знак пажње, док шољице за кафу, вазе, свијећњаци и украсни тањири могу бити корисни поклони за дом.

При избору је најбоље водити рачуна о укусу домаћина и бирати једноставне предмете који се лако уклапају у различите ентеријере.

Колико новца издвојити за поклон?

Не постоји правило колико би славски поклон требало да кошта, јер његову вриједност не одређује цијена, већ пажња с којом је одабран.

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Поклон треба прилагодити сопственим могућностима, без потребе за претјеривањем или надметањем. Најважније је на славу доћи с поштовањем, добрим намјерама и радошћу због сусрета, јер је поклон само симболичан знак захвалности породици која вас је позвала да с њом подијелите овај важан дан.

(ГласСрпске)

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Тагови :

Крсна слава

обичаји

традиција

поклон

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