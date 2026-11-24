Аутор:АТВ редакција
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Када посљедњи гост напусти кућу, славски колач буде подијељен, а трпеза расклоњена, домаћини се неријетко нађу пред истом недоумицом - шта треба урадити са славском свијећом која није изгорјела до краја? За њено паљење, гашење и чување везују се бројни обичаји који се у српским породицама преносе с кољена на кољено.
Уз славски колач, жито и вино, свијећа представља једно од основних обиљежја крсне славе. Њена свјетлост симболизује Христа и подсјећа вјернике на снагу молитве, чистоту душе, љубав према ближњима и живот у складу са хришћанским учењем.
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Традиционално се за славу купује свијећа од природног пчелињег воска, висине између 50 и 60 центиметара, мада њена величина није пресудна за обиљежвање празника. Поставља се у свијећњак на свечаном мјесту, најчешће на славском столу, у близини иконе светитеља којег породица прославља.
На дан крсне славе домаћин се прекрсти, изговори молитву и запали свијећу. У многим српским домовима сачуван је обичај да она гори током читавог славског дана, односно док се у кући окупљају породица, родбина и пријатељи.
Међутим, уколико укућани напуштају дом или нема никога ко би надгледао пламен, свијећу из безбједносних разлога треба угасити.
У српској традицији устаљена су два начина гашења славске свијеће, а оба подразумијевају употребу вина.
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Према првом обичају, домаћин се најприје прекрсти, а затим кашичицом захвати мало вина и пажљиво га сипа уз фитиљ, све док се пламен не угаси.
У појединим крајевима Србије сачуван је и обичај да се свијећа угаси комадићем коре славског колача који је претходно натопљен вином.
Ипак, начин гашења свијеће није строго црквено правило, већ обичај који се може разликовати од породице до породице.
Славску свијећу која није изгорјела до краја обичај је сачувати, а не бацити заједно са кућним отпадом. Најчешће се одлаже поред славске иконе или на друго чисто и достојанствено мјесто у дому, на којем се чувају предмети намијењени молитви.
Међутим, то не значи да свијећа мора да остане нетакнута све до наредне крсне славе.
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Укућани је могу поново запалити током године, нарочито приликом заједничке породичне молитве или када свештеник дође да освети водицу уочи Васкрса.
Уколико породица не жели да чува преостали дио свијеће, може се посавјетовати са парохијским свештеником о томе да ли да га однесе у цркву, преноси Курир.
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