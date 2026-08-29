Ставите двије куглице фолије у бубањ и заборавите на пеглање

Аутор:АТВ редакција
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Гомила чистог веша која чека пеглање може да поквари задовољство чак и када смо коначно завршили све остале кућне послове. Посебно љети, када је посљедње што желимо да укључимо још и врелу пеглу.
Зато не чуди што је један трик са обичном алуминијумском фолијом привукао толико пажње - потребно је направити неколико куглица и убацити их заједно са гардеробом.
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Идеја је да веш након прања или сушења буде мање слепљен и згужван, па да мајице, пиџаме и тренерке у неким случајевима можете само добро да протресете и окачите. Ипак, треба бити реалан - куглица од фолије неће замијенити пеглу када су у питању кошуље, ланене ствари или гардероба која захтијева потпуно равну површину.
Одвојите већи комад алуминијумске фолије и чврсто га згужвајте рукама. Направите двије или три куглице приближно величине тениске лоптице и добро их стисните како се током окретања бубња не би брзо распале.
Куглице се, према овом трику, стављају директно у бубањ заједно са гардеробом. Могу се користити више пута, све док не почну да губе облик или да се распадају.
Ипак, трик са алуминијумском фолијом има више смисла у машини за сушење веша него током самог прања. У сушилици алуминијумске куглице могу да помогну у смањењу статичког електрицитета, због којег се тканине међусобно лијепе. То не значи да оне физички "пеглају" гардеробу.
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Ако вам гардероба редовно излази јако згужвана, можда проблем уопште није у томе што вам недостаје неки трик.
Препун бубањ не оставља довољно простора да се одјећа слободно креће током прања. Комади се међусобно сабијају и гужвају, па их касније много теже исправљамо. Зато немојте покушавати да у једну туру угурате још неколико мајица само да бисте избјегли сљедеће прање.
Кошуље и мајице такође немојте убацивати у бубањ потпуно згужване и уврнуте. Прије него што их ставите у машину, кратко их протресите и раздвојите.
Машина је завршила програм, али ви сте заузети и одлучујете да ћете веш извадити "мало касније". Неколико сати потом отварате бубањ и проналазите гомилу влажне гардеробе која је све вријеме стајала притиснута у истом положају.
Што веш дуже остане у бубњу након завршетка програма, набори могу постати израженији. Зато га извадите што прије, а сваки комад снажно протресите прије него што га окачите.
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Мајице можете додатно поравнати рукама док су још влажне. Кошуље окачите на вјешалице, поравнајте крагну и рукаве и пустите да се тако осуше. Код многих свакодневних комада гардеробе управо овај минут посла може направити већу разлику него било шта што убаците у бубањ.
Више омекшивача не значи аутоматски мекши веш, нити ће велика количина спријечити гужвање. Држите се препоручене дозе производа и програма прања који одговара врсти тканине.
Ако имате сушилицу, алуминијумске куглице можете испробати управо тамо због смањења статичког електрицитета. Ако користите само машину за прање, много поузданији пут до мање згужване гардеробе јесте да не препуњавате бубањ, извадите веш одмах по завршетку програма, добро га протресете и правилно окачите.
Дакле, од двије куглице алуминијумске фолије не треба очекивати да из бубња извуку кошуљу спремну за пословни састанак. Али ако због неколико једноставних промјена свакодневне мајице и тренерке више не морате да пеглате, даска за пеглање ипак може мало дуже да остане склопљена.
(Она.рс)
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