Требамо ли јести прије или послије тренинга?

Кликс
10.09.2025
17:10
Угљене хидрате су главни извор енергије за физичке активности, посебно оне већег интензитета. Будући да су залихе гликогена у тијелу ограничене, често се поставља питање - када их је најбоље уносити: прије или послије тренинга?
Одговор зависи од врсте физичке активности. Код спортиста издржљивости, попут тркача или бициклиста, препоручени дневни унос износи чак 5 до 12 грама по килограму тјелесне масе. Таквим спортистима је важно уносити угљенехидрате и прије и послије активности, а понекад чак и током самог тренинга или такмичења. Посебна пажња се придаје брзом обнављању гликогена између више тренинга у истом дану.
Ипак, рекреативцима који тренирају у теретани неколико пута седмично, тајминг уноса угљенехидрате није пресудан. Тежински тренинг троши знатно мање гликогена у односу на спортове издржљивости, а мишићне групе се најчешће не тренирају више пута седмично, што оставља довољно времена за обнављање залиха кроз редовну исхрану.
Честа заблуда је да комбинација угљени хидрата и протеина одмах након тренинга значајно повећава мишићни раст због пораста инзулина. Међутим, мали пораст инзулина довољан за спречавање разградње мишића, а то се постиже чак и само whey протеином без додатка угљени хидрата.
Ако сте професионални спортиста, тајмирање уноса угљени хидрата је важан дио опоравка и перформанси. Ако сте рекреативац, унос угљенигхидрата можете прилагодити властитим навикама најважније је да укупни дневни унос буде адекватан.
