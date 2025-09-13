Уз овај састојак краставци остају сочни и хрскави

Извор:
Све што треба да урадите је да уз краставце додате један мали, потпуно природан састојак и ваша зимница ће остати савршено хрскава.
Кисели краставци су незаобилазни дио сваке зимнице, али често се догоди да након неколико недјеља у тегли изгубе хрскавост и постану мекани и гњецави. Да бисте спријечили ово непријатно изненађење, постоји један стари, провјерени трик који домаћице успјешно користе генерацијама.
Тајна савршено хрскавих краставаца крије се у једном једноставном додатку. У сваку теглу са краставцима ставите лист винове лозе, вишње или храста. Ови листови су богати танинима, природним састојцима који чувају чврстоћу поврћа и спријечавају његово омекшавање. Захваљујући њима, ваши краставци ће остати тврди и свјежи мјесецима, као да су управо убрани.
Како да примените трик?
Оперите краставце и припремите чисте тегле.
На дно сваке тегле ставите један лист винове лозе или вишње.
Пажљиво поредајте краставце, повремено убацујући још по који лист између њих.
Прелијте све припремљеном саламуром и чврсто затворите поклопце.
Оставите да одстоје, а затим уживајте у хрскавим и укусним краставцима током цијеле зиме.
