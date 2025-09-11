Logo
Large banner

Заборавите црну маскару: Хит јесени су двије боје

Извор:

Информер

11.09.2025

18:16

Коментари:

0
skidanje šminke
Фото: Youtube

Љето се ближи крају и, када је ријеч о љепоти, увелико се прича о јесењим трендовима. Један од омиљених производа су маскаре, а један од највећих јесењих трендова биће ефектне трепавице.

То значи да ће се умјесто класичних црних маскара ове јесени носити маскаре у топлим смеђим и бордо тоновима. Осим што ће додати дашак боје вашем мејкапу, ове маскаре могу да истакну и боју ваших очију. Бордо и смеђе маскаре су довољно одважне да привуку погледе, а опет нежне и женствене за сваки дан.

Вакцина-06092025

Друштво

Вакцина услов за вртић?

Бордо маскара већ је неко вријеме веома популарна. Маскара у овој боји не само да наглашава трепавице него и на суптилан начин издваја боју очију. Посебно ласкаво изгледа уз зелене и плаве очи, док код смеђих ствара нежан контраст и додатну топлину. Захваљујући бордо маскарама, добићете поглед који изгледа свјежије и отвореније

Смеђа маскара, с друге стране, идеална је за све које желе природнији изглед. Савршено се уклапа у јесење мејкап палете и даје "софт глам" изглед. Довољно је изражајна за посао, али и елегантан избор за вечерње изласке.

Како носити бордо и смеђу маскару?

За дан комбинујте смеђу маскару с топлим сјенкама у боји песка или златним тоновима. За вече је одличан избор бордо маскара уз лагани ајлајнер или светлуцаву сенку. Још један трик: ставите бордо на горње, а смеђу на доње трепавице за игру контраста.

(информер)

Подијели:

Тагови:

maskara

boje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Незгода код Ребровачког моста у Бањалуци

Хроника

Судар три аута у Бањалуци, огромне гужве

9 ч

0
Нови детаљи трагедије у БиХ: Докторица која је прегледала бебу је кћерка министра

Хроника

Нови детаљи трагедије у БиХ: Докторица која је прегледала бебу је кћерка министра

9 ч

0
Човјек проглашен мртвим и одвезен у мртвачницу: Породица се дошла опростити, па доживјела шок

Свијет

Човјек проглашен мртвим и одвезен у мртвачницу: Породица се дошла опростити, па доживјела шок

9 ч

0
Фудбалски савез Србије се огласио о судбини Пиксија

Фудбал

Фудбалски савез Србије се огласио о судбини Пиксија

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

07

Кобре ухапсиле држављане БиХ

23

00

Гради се "црна кутија за човјечанство"

22

47

Захарова: Пољска да преиспита одлуку

22

42

Тешка несрећа код Бањалуке, ауто пробило заштитну ограду

22

36

На јесен ови симптоми деменције постају много очигледнији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner