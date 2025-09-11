Заборавите црну маскару: Хит јесени су двије боје

Извор:
Љето се ближи крају и, када је ријеч о љепоти, увелико се прича о јесењим трендовима. Један од омиљених производа су маскаре, а један од највећих јесењих трендова биће ефектне трепавице.
То значи да ће се умјесто класичних црних маскара ове јесени носити маскаре у топлим смеђим и бордо тоновима. Осим што ће додати дашак боје вашем мејкапу, ове маскаре могу да истакну и боју ваших очију. Бордо и смеђе маскаре су довољно одважне да привуку погледе, а опет нежне и женствене за сваки дан.
Бордо маскара већ је неко вријеме веома популарна. Маскара у овој боји не само да наглашава трепавице него и на суптилан начин издваја боју очију. Посебно ласкаво изгледа уз зелене и плаве очи, док код смеђих ствара нежан контраст и додатну топлину. Захваљујући бордо маскарама, добићете поглед који изгледа свјежије и отвореније
Смеђа маскара, с друге стране, идеална је за све које желе природнији изглед. Савршено се уклапа у јесење мејкап палете и даје "софт глам" изглед. Довољно је изражајна за посао, али и елегантан избор за вечерње изласке.
Како носити бордо и смеђу маскару?
За дан комбинујте смеђу маскару с топлим сјенкама у боји песка или златним тоновима. За вече је одличан избор бордо маскара уз лагани ајлајнер или светлуцаву сенку. Још један трик: ставите бордо на горње, а смеђу на доње трепавице за игру контраста.
