Аутор:АТВ редакција
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Чишћење рерне спада у оне послове по кући које већина домаћица одлаже колико год може. Загорјели остаци хране, масноћа и тврдокорне мрље се временом накупљају, а да бисте их скинули, често вам треба много стрпљења, времена и рибања.
Ипак, један једноставан трик може знатно да вам олакша овај посао, и за њега вам не треба никакво скупо средство за чишћење.
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Потребни су вам само обична таблета за машинско прање судова и мало топле воде. Овакав начин чишћења нарочито је практичан за стакло на вратима рерне, на ком се често задржавају масне наслаге које обичан сунђер тешко скида.
Најприје припремите једну таблету за прање судова, а ако затреба и другу, као и посуду са топлом водом. Битно је да користите класичне чврсте таблете, а не гел капсуле.
Таблету накратко потопите у воду, тек толико да упије мало влаге и омекша. Пазите да је не држите предуго у води, јер би могла да почне да се распада.
Онда њоме прелазите директно преко стакла на вратима рерне, кружним покретима. Не треба вам ни сунђер ни додатно средство, јер сама таблета скида масне наслаге.
Ако примјетите да се таблета током чишћења суши, само је поново накратко умочите у воду.
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Највећа предност овог трика за чишћење рерне није уштеда, већ мир. Умјесто да стојите над вратима рерне са сунђером и средством које пече руке, ви радите са једним предметом који већ имате у кухињском ормарићу.
Стакло се чисти постепено, круг по круг, и одмах видите гдје је масноћа попустила. Кад посао не траје цијело поподне, мање је вјероватно да ћете га поново одлагати мјесецима.
Овај поступак се најчешће користи за стаклену површину врата, али можете га пробати и на металном оквиру рерне. На тим дијеловима ће можда требати мало више труда да скинете тврдокорне наслаге.
Кад завршите, узмите чисту, влажну крпу и пажљиво обришите све остатке прљавштине и таблете. На крају површину пребришите сувом крпом.
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Важно упозорење: Прије него што почнете чишћење рерне таблетом
Важно: Прије чишћења искључите рерну и сачекајте да се потпуно охлади. Не рибајте абразивним дијеловима таблете и погледајте упутство произвођача рерне да бисте били сигурни да овакав начин чишћења одговара њеној површини. Послије чишћења добро уклоните све остатке средства.
Једноставно, повољно и без компликованог рибања, овај трик вриједи пробати сљедећи пут кад видите масне трагове на вратима рерне, преноси Крстарица.
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