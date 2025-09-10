39 година млађа дјевојка Лазара Ристовског показала модрице

10.09.2025
21:37
Глумац Лазар Ристовски већ више од двије године ужива у вези са четири деценије млађом колегиницом Аницом Лазић.
Пар се од самог почетка није обазирао на коментаре због велике разлике у годинама, а Аница је више пута истицала да је у Лазару пронашла све што је одувијек тражила.
Аница је веома активна на Инстаграму, гдје редовно привлачи пажњу јавности. Недавно је објавила низ фотографија, међу којима је једна посебно изазвала реакције - на њој је у хаљини без брусхалтера, а груди су јој у првом плану.
Ипак, највећу пажњу изазвала је друга фотографија из исте објаве. На њој се виде модрице на ногама, док на трећој Аница седи на поду након бокс тренинга, показујући колико је посвећена физичкој активности и колико се труди да одржи форму.
Подсjетимо, Аница је једном приликом говорила о односу са Лазаром.
"Обоје имамо ту црту да смо врло пословни људи и заиста мислим да никада не бих могла да будем са неким ко је непрофесионалан у послу, јер је мени то битан сегмент живота. Он и ја смо тачни, прецизни, волимо да је све на вријеме и да се из свега извуче максимум. Нама је посао увијек посао, не кажем да је велика предност када радимо заједно, али није мана јер свако ради свој део посла", каже Аница за "Супер ТВ" која са партнером често размјени савјете и око посла.
"Лазар ме неријетко пита за мишљење и ја кажем, али не волим да се мешам другима у посао ако не морам. Оно што је лепо и што је мене обогатило кроз овај пројекат је то што сам имала прилику да сагледам овај посао у целини, не само део када глумац дође на сет и одради свој део посла. Имала сам прилику да пратим цео процес од стварања сценарија, припреме снимања, кастинзи, реализација и онда касније постпродукција. Видјела сам колико је све комплексно и у том смислу се осјећам обогаћено за доста знања што сам стекла и захваљујући томе сада још боље радим овај свој дио посла.
