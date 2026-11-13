Аца Кос о покушају напада на њега и Чеду Јовановића:

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се ноћас у згради у којој живе политичар Чедомир Јовановић и његов пријатељ Александар Кос, а он је сада до детаља описао напад.
Кос је, како тврди, у стану био са пријатељем, док је чекао да се Чедомир врати са пута.
– Око један сат иза поноћи, непозната особа појавила се на нашим вратима прерушена у достављача пице. Чедомир у том тренутку није био у стану. Био је на путу и још није стигао кући. Ја сам га чекао са пријатељем, јер је било планирано да њих двојица обаве пословни разговор са људима из Америке – испричао је Кос за „Курир“.
Према његовим ријечима, већ у првом тренутку нешто је дјеловало сумњиво. Наиме, нико од њих није наручио пицу, због чега је њихов пријатељ посумњао да особа која стоји испред врата нема добре намјере. Ситуација је постала још драматичнија када је непознати мушкарац направио покрет руком иза леђа и одбацио картонску амбалажу.
– Када је пријатељ отворио врата, одмах му је било сумњиво јер нико од нас није наручио пицу. Примијетио је да нешто није у реду, посебно када је непозната особа кренула руком иза леђа и одбацила картонску амбалажу. Посумњао је да би могла бити наоружана – навео је Александар.
У секунди је услиједила реакција која је, како тврди Кос, спријечила потенцијално много озбиљније посљедице. Њихов пријатељ није оклијевао, већ је муњевито реаговао, савладао непознату особу, која је потом успјела да се отргне и побјегне низ степенице.
– Наш пријатељ је реаговао муњевито, савладао нападача, који је потом успио да побјегне низ степенице. Захваљујући његовој присебности, храбрости и брзој реакцији, спријечено је да ситуација прерасте у нешто много озбиљније – испричао је Кос.
Међутим, ту се нису завршила њихова сазнања о читавом догађају. Александар тврди да су накнадно сазнали да непозната особа наводно није дјеловала сама, већ да је испред зграде постојао и аутомобил у којем га је чекао помагач.
– Касније смо сазнали и да је испред зграде, у аутомобилу који га је чекао, имао помагача – открио је он.
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