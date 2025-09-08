Logo
Large banner

Александра Пријовић у тајности напустила породилиште

Извор:

Телеграф

08.09.2025

11:38

Коментари:

0
Александра Пријовић у тајности напустила породилиште
Фото: YouTube/Screenshot

Пјевачица Александра Пријовић у тајности је јуче напустила породилиште са кћерком Аријом како би сачувала приватност, пишу домаћи медији.

Док су мама и беба биле у болници, породица се код куће припремала за овај важан дан.

На окупу су били Александрини мама Борка и Филипова мајка Зорица, а током викенда су им се придружили и Лепа Брена и Филипов отац Боба Живојиновић, како би дочекали снајку и унуку.

Александра и Филип провели су неколико сати са малом Аријом, примили поклоне, а Брена је одабрала и најлепши букет цвијећа који је унијела у дом Пријовић-Живојиновић.

раде николић

Хроника

У Бањалуци ухапшен Раде Николић!

У нашем народу и даље се поштују бројни обичаји након порођаја, а један од њих су и бабине, које почињу 40 дана након рођења детета. Александра и Филип ће тек организовати веће славље, док су се сада окупили само најближи чланови породице.

Подсјетимо, пјевачица се породила прошле сриједе, 3. септембра, и сада ужива у најважнијој животној улози. Током трудноће била је вриједна и често је боравила у студију, па се очекује да ће се за неколико мјесеци вратити на музичку сцену.

Породица Живојиновић је истог дана прославила долазак Арије на свијет. На славље су били позвани пријатељи, као и пјевачи са естраде, а запјевала је и Лепа Брена. Поносни деда Боба није крио срећу поводом проширења породице, пише Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Александра Пријовић

породилиште

Коментари (0)
Large banner
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Издато упозорење због литијумских батерија

07

52

Нагла промјена времена: Јак вјетар, пљускови и грмљавина

07

49

Мицић се огласио и тужном објавом сломио срце читавој нацији

07

37

Српска богатија за 33 бебе

07

37

Умро добитник Оскара Стјуарт Крег

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner