Александра Пријовић у тајности напустила породилиште

Пјевачица Александра Пријовић у тајности је јуче напустила породилиште са кћерком Аријом како би сачувала приватност, пишу домаћи медији.
Док су мама и беба биле у болници, породица се код куће припремала за овај важан дан.
На окупу су били Александрини мама Борка и Филипова мајка Зорица, а током викенда су им се придружили и Лепа Брена и Филипов отац Боба Живојиновић, како би дочекали снајку и унуку.
Александра и Филип провели су неколико сати са малом Аријом, примили поклоне, а Брена је одабрала и најлепши букет цвијећа који је унијела у дом Пријовић-Живојиновић.
У нашем народу и даље се поштују бројни обичаји након порођаја, а један од њих су и бабине, које почињу 40 дана након рођења детета. Александра и Филип ће тек организовати веће славље, док су се сада окупили само најближи чланови породице.
Подсјетимо, пјевачица се породила прошле сриједе, 3. септембра, и сада ужива у најважнијој животној улози. Током трудноће била је вриједна и често је боравила у студију, па се очекује да ће се за неколико мјесеци вратити на музичку сцену.
Породица Живојиновић је истог дана прославила долазак Арије на свијет. На славље су били позвани пријатељи, као и пјевачи са естраде, а запјевала је и Лепа Брена. Поносни деда Боба није крио срећу поводом проширења породице, пише Телеграф.
