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Пјевачица Ана Бекута огласила се емотивном поруком на Фејсбуку поводом пет година од смрти свог партнера Милутина Мркоњића Мрке.
У поруци је написала како јој недостаје и послије пет година те да га ће заувијек вољети.
"Најдражи мој, вјерујем да би ми недостајао чак и да нас је судбина смјестила у различите вијекове и сасвим друге дијелове планете. Да бих чезнула за тобом чак и да те никада нисам упознала", написала је Бекута и додала:
"Године пролазе, а моја љубав према теби не постаје мања. Напротив. Све сам сигурнија да је љубав најмоћнија енергија која постоји у свемиру".
Наводи да ће надживјети све физичке силе, угашене звијезде и посљедње трагове материје.
"Да ће, када више не буде ни времена ни простора, ни света какав познајемо, моја одсутност наставити да воли твоју. Јер већа од живота и смрти једино је љубав", наводи Бекута и за крај поручује:
"Волим те. Заувијек."
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