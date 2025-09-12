Ана Ивановић изашла у град, ужива послије развода: Никад боље није изгледала

Извор:
Телеграф
12.09.2025
21:21
Коментари:0
Некадашња тенисерка Ана Ивановић огласила се на свом профилу на Инстаграму у елегантном издању и привукла велику пажњу.
Наиме, Ана Ивановић, носила је жуту хаљину, која је била деколтирана, а испод које није имала брустхалтер.
Ана је у једном тренутку подигла ногу и задигла сукњу, а овај њен покрет распалио је машту многима.
- Стајлинг за вечерас, за вечеру са пријатељима - написала је Ана у својој објави.
Познато је да Ана Ивановић има доживотни уговор с познатим свјетским брендом вриједан преко 100 милиона евра, то је такође био дио предбрачног уговора и тај новац није био бити предмет подјеле.
Супружници су се прије брака договорили да задрже одвојене банковне рачуне.
У годинама које су усљедиле Ана и Бастијан су улагали не само у породицу већ и у луксузне некретнине широм Европе.
У Вестендорфу у Аустрији изградили су кућу од 400 квадрата, вриједну око 3,5 милиона евра. Ана је посједовала вилу на Мајорки прије брака, али су је заједно реновирали. Има 950 квадрата, пет спаваћих соба, базен и тениске терене. Вредност јој је око 6,5 милиона евра. Пар је посједовао и јахту вриједну око 400.000 евра, идеалну за одмор далеко од очију јавности.
(телеграф)
