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Пјевачица Ана Николић често привлачи пажњу на друштвеним мрежама неким објавама из приватног живота.
Она често показује да јој не мањка забаве чак и када је окупирана неким реалним стварима и кућним обавезама, па често тако насмије пратиоце, овај пут за шпоретом.
Ана је одлучила сада да засуче рукаве и изиграва домаћицу па је тако у црној чипкастој комбинацији, са упечатљивим сунчаним наочарима, детаљима на коси и ланцем око струка, она страствено меша садржај у шерпи док у позадини ради рингла.
Пјевачица је расположена у једном тренутку поручила је да је она "Џејмс Оливер", алудирајући на чувеног свјетског мајстора кухиње Џејмија Оливера.
Припремала је пире, али иако је ријеч о врло брзом и једноставном јелу, пјевачица је имала малу незгоду па се мало испрскала што је изазвало смијех и шаљиве коментаре код пратилаца.
Корисници мрежа одмах су почели да дијеле кадрове из њене кухиње, уз поруке да је Ана јединствена и да чак и кад кува пире, прави прави шоу.
Без обзира на то да ли је пире испао као из ресторана или је само послужио као повод за добру забаву, Ана Николић још једном је показала да зна како да привуче пажњу и орасположи публику.
Подсјетимо, Рале је своју оазу мира пронашао ван градске буке, а кућа се налази у мирној улици. Композитор се побринуо да максимално сачува приватност - до њега нема других кућа, из дворишта има простран поглед на природу, а испред капије се налазе камере преко којих прати ко туда пролази.
Кућа је из једног нивоа, а Рале највише времена проводи у летњиковцу који је у бохо стилу. Све је рађено од дрвета, а ту се налазе и палме које дају додатну чар, преноси телеграф.
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