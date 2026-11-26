Аутор:АТВ редакција
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Иако данас важи за једну од најзгоднијих дама на јавној сцени, Анастасија Ражнатовић је у прошлости водила озбиљну борбу са вишком килограма.
Током тинејџерских дана њену исхрану су чинили хамбургери, индустријске грицкалице и газирана пића, све док није преломила и у потпуности промијенила начин живота. Резултат те одлуке био је губитак чак 20 килограма, преноси Блиц.
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Говорећи о том периоду, Анастасија Ражнатовић је својевремено објаснила колико је тај пут био захтјеван.
"Процес мршављења је трајао дуго, двије или три године. Од тада ми је остао страх да се не вратим на старо. Зато чим се угојим, одмах почнем да пазим шта једем", рекла је Анастасија.
Да би постигла жељену линију, потпуно је промијенила приоритете у кухињи:
"Избацила сам нездраве намирнице и трудила сам се да не прескачем оброке. Најчешће једем кувана јела, а у широком луку заобилазим ресторане", објаснила је.
Поред ригорозне селекције намирница, кључну улогу одиграла је и физичка активност:
"Ако поједем нешто слатко, одмах одем на тренинг како бих што прије сагорјела калорије. Кључ доброг изгледа је дефинитивно у редовном вјежбању", нагласила је.
Иначе, Анастасија Ражнатовић и њен супруг фудбалер Немања Гудељ наводно би ускоро требало да допутују у Београд. Ово би уједно био и први долазак малог Илијана у Србију.
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Мали Илијан, син Анастасије Ражнатовић и фудбалера Немање Гудеља, као и унук Цеце Ражнатовић, ускоро би требало први пут да допутује у Београд.
Долазак у српску престоницу планиран је за 19. децембар, на дан породичне крсне славе Светог Николе, мада постоји могућност да породица стигне и раније.
Главни услов за њихов долазак јесу професионалне обавезе Немање Гудеља, чији фудбалски распоред диктира породичне планове. Уколико му спортске обавезе то дозволе, Анастасија ће са супругом и сином празничне дане провести у Београду на породичном окупљању, пренио је недавно "Курир".
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