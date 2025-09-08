Анђелина Џоли привукла пажњу одјевном комбинацијом у Торонту

Извор:
Ангелина Џоли стигла је на овогодишњи Међународни филмски фестивал у Торонту, гдје је присуствовала премијери свог новог филма "Couture". Њен модни избор том приликом привукао је велику пажњу медија и присутних.
Иако је ове године прескочила Венецију, Џоли је на ТИФФ-у дефинитивно донијела своју препознатљиву дозу гламура. На црвеном тепиху појавила се у дугачком смеђем капуту с прорезом, коју потписује дизајнерица Габриела Херст, а који је нагласио њезине дуге и витке ноге.
Стајлинг је употпунила елегантним црним штиклама, дискретном шминком и распуштеном косом.
Џоли је на црвеном тепиху открила ногу кроз дубоки прорез на капуту, што је подсјетило на сличан модни избор с додјеле Оскара прије 13 година, када је носила црну хаљину без рукава с високим прорезом. Тај изглед тада је привукао велику пажњу јавности и медија.
Иначе, филм "Couture" могао би Џоли поново довести у трку за филмске награде, након прошлогодишњег остварења "Мариа". Режију потписује Alice Winocour, а радња прати Маxине, америчку редитељку и фотографкињу, која се након дијагнозе рака дојке и суочавања с разводом, упушта у нови пројект, снимање видеа за један модни догађај у Паризу.
Прича је посебно емотивна за Џоли, с обзиром на то да је 2007. године изгубила мајку Marcheline Bertrand од рака дојке, те се 2013. године подвргнула превентивној двострукој мастектомији.
Према писању Varietyja, радња филма смјештена је у хаотичну атмосферу Седмице моде, а прати три жене које се сусрећу у Паризу док се суочавају са животним прекретницама и личним трагедијама, америчку редитељку Маxине, манекенку из Јужног Судана Аду и француску шминкерику Ангеле, која ради у позадини модних писта.
