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Балканска Памела осваја регион: „Прво направим каријеру у иностранству, па онда у својој земљи“

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21.10.2026 07:08

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Марина Тошић, коју пореде с Памелом Андерсон, градила је музичку каријеру у Бугарској и региону, а сада осваја публику у Србији и најављује нове пјесме.
Фото: Instagram/printscreen

Поп пјевачица Марина Тошић, коју због изгледа пореде с холивудском звијездом Памелом Андерсон, годинама је живјела и школовала се у Бугарској, а сада из Србије најављује нове пјесме.

Марина Тошић каријеру је градила у Бугарској и широм региона, а сада је одлучила да се представи и публици у Србији.

Најављује три обраде познатих пјесама, али и нове нумере којима жели да покаже свој музички сензибилитет, карактер и енергију.

Тошићева је одрастала и школовала се у Бугарској, гдје је годинама радила и наступала, а музички пут водио ју је и кроз друге земље региона. Иако се опробала и у глуми, на крају се опредијелила за музику, а сада жели да каријеру настави и у својој родној земљи.

– Ја сам од оних који су прво радили и почели да граде каријеру од нуле у иностранству, па тек онда у својој родној земљи – рекла је Марина.

Како би публици у Србији, али и земљама у окружењу, представила свој рад, окупила је тим сарадника из Србије и региона.

Први корак биће три обраде пјесама, чији би избор, како најављује, могао многе да изненади. Истовремено, ради и на новим нумерама.

– Ништа не препуштам случају, па сам ангажовала најбољи тим сарадника, како у Србији тако и у региону. Одлучила сам да ме публика у мојој земљи прво упозна кроз три обраде које ће ускоро угледати свјетлост дана, а мислим да ће многи бити изненађени избором пјесама. Такође, увелико снимам и нове пјесме које ће у потпуности описати мене као личност, мој сензибилитет и карактер, али и оно најважније – енергију – поручила је пјевачица.

Марина на наступима често изводи и пјесме на грчком језику, а на свом Јутјуб каналу објавила је и компилацију обрада грчких нумера које посебно воли.

Пажњу је привукла и пјесмом „Марина“, коју је 2025. године објавила за инострано тржиште. На овој нумери сарађивала је с Газда Пајом, а пјесма је представљена у модерном музичком аранжману.

(Aваз)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пјевачица

Памела Андерсон

музика

албум

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