Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Биљана Јевтић подијелила је са пратиоцима на друштвеним мрежама дјелић атмосфере из своје кухиње, гдје се током јесени припрема зимница. И то, ни мање ни више, него на "Смедеревцу" у њеном родном Грејачу. Посебну пажњу привукао је њен начин печења паприка на Смедеревцу, али и трик који се у њеној породици преноси генерацијама.
Пјевачица Биљана Јевтић подијелила је са пратиоцима на друштвеним мрежама дјелић атмосфере из своје кухиње, гдје се током јесени припрема зимница. И то, ни мање ни више, него на „Смедеревцу“ у њеном родном Грејачу. Посебну пажњу привукао је њен начин печења паприка на Смедеревцу, али и трик који се у њеној породици преноси генерацијама.
Биљана је снимила како на шпорету пече црвене паприке, а показала је и да их током печења окреће искључиво прстима, без употребе хватаљки и другог кухињског прибора.
Како је објаснила, таква вјештина захтијева искуство, али и мало храбрости.
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"И моја мама и моја баба су окретале рукама паприке, мораш бити мајстор. Видиш колико су лепе, било ми је жао да не искористим. Већ сам направила зимницу, али од вишка глава не боли…"
Пјевачица је открила да је управо од мајке и баке научила овај начин припреме, а сматра да је најважније знати како правилно ухватити врелу паприку и окренути је, а да се не оштети.
На питање шта се дешава уколико се ипак опече током овог посла, Биљана је кроз осмијех одговорила:
"А и да се испечеш, шта има везе", рекла је пјевачица, настављајући да окреће паприка.
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