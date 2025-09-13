Бивши муж Мајли Сајрус запросио прелијепу манекенку

Извор:
Курир
13.09.2025
15:14
Глумац Лијам Хемсворт запросио је манекенку Габријелу Брукс након готово шест година везе. Лијам и Габријела су везу започели крајем 2019. године, убрзо након његовог развода од Мајли Сајрус.
Срећне вести је Габријела подијелила на друштвеним мрежама уз низ фотографија. На првој фотографији су Лијам и његова изабраница позирали загрљени, а на њеној руци се могао видјети велики дијамантни прстен. Брукс је и изблиза показала импресивни прстен којим ју је Хемсворт запросио.
У опис је ставила само једно бијело срце, а објава је у само два сата прикупила више од 10.000 лајкова. У коментарима су се Габријели јавили бројни пратиоци који су срећном пару честитали на вјеридби. "Честитам, анђеле. Толико сам срећна због тебе", "Честитам, Габријела. Ово су велике вести! Сјећам се кад си први пут причала о Лијаму, а види вас сад. Толико сам срећна због вас", "Срећна сам због тебе и Лијама. Честитам вам, желим вам предиван заједнички живот", били су неки од коментара.
Лијам Хемсворт и Мајли Сајрус су имали прилично бурну везу. Романсу су започели 2010. године, а две године касније су се вјерили. Међутим, 2013. године су се растали. Помирили су се 2016, те се након две године вјенчали. Њиховој љубави је пак дошао крај само осам мјесеци након вјенчања. Убрзо је Лијам започео везу с Брукс, а Мајли је 2021. пронашла љубав у музичару Максу Моранду.
Лијам и Габријела своју везу чувају у приватности, те ријетко објављују заједничке фотографије на друштвеним мрежама.
