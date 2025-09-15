Logo

Бивши учесник "Задруге" брутално претучен

Извор:

Информер

15.09.2025

10:41

Коментари:

0
Predrag Lazić, bivši učesnik "Zadruge"
Фото: Printscreen/Youtube/Republika Zabava

Бивши учесник ријалити програма "Задруга" Предраг Пеца Лазић брутално је претучен јуче у центру Смедерева.

Како је испричао његов брат Ненад, тројица младића прво су га вријеђала на националној основи, а затим насрнула на њега и задала му више удараца.

Новак Ђоковић-05092025

Тенис

Објављена нова АТП листа: Ево на ком мјесту је Ђоковић

"Шта да вам кажем... Пеца је изашао са пријатељима, мало је попио и на крају је надрљао. Неки момци су кренули да га вријеђају, а онда и да га бију. Њих тројица су га тукла. Има модрице и подливе по лицу. Док су пријатељи стајали и гледали шта се дешава. Страшно", рекао је он.

(Информер)

Подијели:

Таг:

Задруга

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Објављена нова АТП листа: Ево на ком мјесту је Ђоковић

Тенис

Објављена нова АТП листа: Ево на ком мјесту је Ђоковић

28 мин

0
Незгода код Крамара, сударила се три возила

Хроника

Незгода код Крамара, сударила се три возила

41 мин

0
Srpsko-ruski hram Banjaluka

Република Српска

Почело освештање звона Српско-руског храма: Присуствују Додик, Минић, Стевандић

52 мин

1
Ђокић: Нека овај дан буде подсјетник да је српски народ увијек био слободарски

Република Српска

Ђокић: Нека овај дан буде подсјетник да је српски народ увијек био слободарски

55 мин

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

00

Трагедија избјегнута за длаку: Полицајац скочио у море и спасио мушкарца

10

56

Драма изнад Загреба: Авион хитно слетио

10

54

Помоћ од 200 КМ ипак неће добити сви који су је очекивали

10

53

Преко трулих дасака до школе: Мјештани Новоселије страхују за безбједност своје дјеце

10

41

Бивши учесник "Задруге" брутално претучен

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner