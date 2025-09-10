Logo
Large banner

Бојан Томовић о суициду: "Схватите ово озбиљно, да вас касније не би гризла савјест"

10.09.2025

19:03

Коментари:

0
Бојан Томовић о суициду: "Схватите ово озбиљно, да вас касније не би гризла савјест"
Фото: Facebook/Bojan Tomovic/screenshot

Сваких 40 секунди у свијету, неко себи одузме живот. Више од 720.000 људи годишње, бројка која превазилази капацитет једног великог града, нестане због самоубиства.

Још око двадесет пута више је покушаја самоубиства. Ови подаци јасно показују да је самоубиство једна од најозбиљнијих јавних здравствених криза нашег времена.

Данас, 10. септембра обиљежава се Свјетски дан превенције самоубиства, а тим поводом се за наш портал огласио Бојан Томовић, који је више пута покушао себи да одузме живот. Он је замолио све људе да пробуде емпатију у себи и да пруже подршку људима који се боре са својим суицидним мислима.

Барбара Бобак

Сцена

Барбару Бобак оптужују да је ископирала хит Бојана Томовића

''Данас је свјетски дан превенције суицида. Молим вас, схватите озбиљно све оне који причају о томе, да вас касније не би гризла савјест. Постоји глупа изрека да они који причају да ће то да ураде, заправо никад не ураде, али истина и статистика говоре супротно. Већина оних који причају о томе како ће себи наудити, нажалост, ураде то. Они пресуде сами себи, а онда остане празнина, мук, тишина и осјећај кривице код ближњих и вјечито питање: "Зашто нисам вјеровао"'', рекао је Бојан Томовић за Телеграф, па додао:

Принц Хари

Свијет

Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана

''Господо драга, нико не прича о суициду јер му је досадно или жели пажњу, него јер му је доста мука и боли. Та особа суицид сматра, НЕ крајем живота, већ крај патње. Зашто не причамо о томе "како је живот лијеп ", како ћемо на "пут око свијета ", ми често причамо о томе како наш живот нема баш никаквог смисла, стално размишљајући о крају... Зато, молим вас, макар стегните руку свим биполарцима, депресивцима, нека осјете вашу подршку'', рекао је Томовић.

Подијели:

Тагови:

Bojan Tomović

Самоубиство

depresija

Bipolarni poremećaj

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана

Свијет

Принц Хари стигао у Кларенс Хаус: Видјеће оца који болује од рака послије више од годину дана

13 ч

0
Krave Stoka Goveda

Свијет

Епидемија болести плавог језика у Мађарској

13 ч

0
Мистерија видиковца над Дрином: Остаци велике богомоље привлаче археологе

Занимљивости

Мистерија видиковца над Дрином: Остаци велике богомоље привлаче археологе

13 ч

0
Стевандић: Пакосна одлука Уставног суда

БиХ

Стевандић: Пакосна одлука Уставног суда

13 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

07

52

Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

07

45

Српска богатија за 26 беба

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner