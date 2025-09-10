Бојан Томовић о суициду: "Схватите ово озбиљно, да вас касније не би гризла савјест"

10.09.2025
Сваких 40 секунди у свијету, неко себи одузме живот. Више од 720.000 људи годишње, бројка која превазилази капацитет једног великог града, нестане због самоубиства.
Још око двадесет пута више је покушаја самоубиства. Ови подаци јасно показују да је самоубиство једна од најозбиљнијих јавних здравствених криза нашег времена.
Данас, 10. септембра обиљежава се Свјетски дан превенције самоубиства, а тим поводом се за наш портал огласио Бојан Томовић, који је више пута покушао себи да одузме живот. Он је замолио све људе да пробуде емпатију у себи и да пруже подршку људима који се боре са својим суицидним мислима.
''Данас је свјетски дан превенције суицида. Молим вас, схватите озбиљно све оне који причају о томе, да вас касније не би гризла савјест. Постоји глупа изрека да они који причају да ће то да ураде, заправо никад не ураде, али истина и статистика говоре супротно. Већина оних који причају о томе како ће себи наудити, нажалост, ураде то. Они пресуде сами себи, а онда остане празнина, мук, тишина и осјећај кривице код ближњих и вјечито питање: "Зашто нисам вјеровао"'', рекао је Бојан Томовић за Телеграф, па додао:
''Господо драга, нико не прича о суициду јер му је досадно или жели пажњу, него јер му је доста мука и боли. Та особа суицид сматра, НЕ крајем живота, већ крај патње. Зашто не причамо о томе "како је живот лијеп ", како ћемо на "пут око свијета ", ми често причамо о томе како наш живот нема баш никаквог смисла, стално размишљајући о крају... Зато, молим вас, макар стегните руку свим биполарцима, депресивцима, нека осјете вашу подршку'', рекао је Томовић.
