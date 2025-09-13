Logo

Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

Извор:

Блиц

13.09.2025

17:43

Коментари:

0
Бојан Томовић слао интимне фотографије Ханки Палдум

Ханка Палдум важи за једну од најљепших жена на нашим просторима.

Њена љепота осваја и дан-данас њене вршњаке, а сада је испливала информација да јој је млађи колега слао интимне слике, што је он и потврдио.

Ријеч је о Бојану Томовићу.

База код Минска

Свијет

Сателити снимили нешто забрињавајуће у мистериозној руској бази

Бојан Томовић и пјевачица нису незнанци, већ су прије неколико година и сарађивали. Они су снимили дует "Један је дом" и тако је почело њихово дружење и заједничка путовања кад су гостовали по разним емисијама широм Балкана, међутим мало ко је знао да је млађи колега шокирао Ханку, када јој је послао своје интимне фотографије.

Ханка шокирана због интимних слика

Прво јој је изјавио љубав, а онда је отишао предалеко. Како извор каже, Ханку је овај потез шокирао.

Ханка га је тада одмах блокирала и ставила тачку на сарадњу са Томовићем који иначе важи за контроверзну особу.

TAJLER-ROBINSON-UBICA-ČARLIJA-KIRKA-120925

Свијет

Која су правила о смртној казни у Јути?

"Бојан се заљубио у Ханку, почео је отворено да јој се удвара, чак се прича да јој је слао провокативне слике и означио је на статусу на друштвеним мрежама", испричао је неименовани извор, преноси "Блиц"..

Бојан Томовић признао да је истина

Бојан има 43 године и иако је Ханка 20 година старија од њега биполарном пјевачу то није сметало јер каже да су га увијек привлачиле старије жене - рекао је извор, а пјевач је потврдио све.

"Јесте истина, шта ћу. Ханку волим, али блокирала ме је", рекао је Бојан за "Блиц".

Подијели:

Тагови:

Ханка Палдум

Bojan Tomović

Intimne scene

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Снажан земљотрес погодио Грчку

Свијет

Снажан земљотрес погодио Грчку

1 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Избола три партнера за три мјесеца

1 ч

0
Гори фабрика пластике у Скопљу! Црни облак дима се надвио над градом

Регион

Гори фабрика пластике у Скопљу! Црни облак дима се надвио над градом

2 ч

0
Платићете казну ако ово немате у ауту

Ауто-мото

Платићете казну ако ово немате у ауту

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

22

Сања Маринковић шокирала изјавом: ''Тачно је да понижавам своје госте''

19

16

Вучић се придружио грађанима у шетњи против блокада

19

11

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка живио са трансродном партнерком

18

57

Централне вијести, 13.09.2025.

18

56

Почео хуманитарни турнир ''Тројка из блока''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner