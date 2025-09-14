Logo

Брат Шабана Шаулића открио шта је пјевач више волио него пјевање

Извор:

Агенције

14.09.2025

17:00

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Youtube

Пријатељи Шабана Шаулића ће у четвртак организовати концерт у знак сјећања на легендарног пјевача, а његов брат је сада открио више детаља о планираном догађају.

Хасан Дудић је јавно саопштио ко ће пјевати на концерту, те се присјетио успомена са Шабаном.

"Позван сам да пјевам на концерту, наравно. Поред мене ту ће бити Емир Хабибовић, Беки Бекић, Урош Живковић и многи други", рекао је.

"Био ми је центар свијета"

Како је истакао, сваког дана му је тешко што Шабан више није уз њега, а када су у питању важни датуми, туга га тада посебно обузме.

Елита 9

Сцена

Елита 9: Ово су учесници, међу њима и младић из Српске

"Био ми је центар свијета, највише сам га волио. И рођен сам у Шабановој кући, моја и његова мајка су рођене сестре. Када смо одрасли, свуда ме је водио са собом. Волио је фудбал и више од музике, на свакој утакмици сам био са њим. Није ни имао у глави да ће постати пјевач", рекао је Хасан, па додао:

"Богу хвала што се прихватио микрофона јер је направио револуцију. Допринио је музици као што је Никола Тесла струји", истакао је пјевач у емисији "Премијера".

Тагови:

Šaban Šaulić

Hasan Dudić

