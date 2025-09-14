Брат Шабана Шаулића открио шта је пјевач више волио него пјевање

Извор:
Пријатељи Шабана Шаулића ће у четвртак организовати концерт у знак сјећања на легендарног пјевача, а његов брат је сада открио више детаља о планираном догађају.
Хасан Дудић је јавно саопштио ко ће пјевати на концерту, те се присјетио успомена са Шабаном.
"Позван сам да пјевам на концерту, наравно. Поред мене ту ће бити Емир Хабибовић, Беки Бекић, Урош Живковић и многи други", рекао је.
Како је истакао, сваког дана му је тешко што Шабан више није уз њега, а када су у питању важни датуми, туга га тада посебно обузме.
"Био ми је центар свијета, највише сам га волио. И рођен сам у Шабановој кући, моја и његова мајка су рођене сестре. Када смо одрасли, свуда ме је водио са собом. Волио је фудбал и више од музике, на свакој утакмици сам био са њим. Није ни имао у глави да ће постати пјевач", рекао је Хасан, па додао:
"Богу хвала што се прихватио микрофона јер је направио револуцију. Допринио је музици као што је Никола Тесла струји", истакао је пјевач у емисији "Премијера".
