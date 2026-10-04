Брена открила детаље велике породичне трагедије: Умро је од посљедица повреда

Аутор:АТВ редакција
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Лепа Брена годинама увесељава народ широм планете Земље, али мало ко зна да у души крије тугу коју храбро носи у срцу кроз цијели свој живот.
Отац Лепе Брене Абид Јахић, био је њена највећа подршка и ослонац у најважнијим периодима живота пјеваичие, а његова смрт 2010. године, и то баш на њен рођендан, оставила је ненадокнадиву празнину.
У једној од својих објава на друштвеним мрежама, Брена је подијелила фотографију са оцем из младости, уз ријечи које су откриле колико јој је значио. Био је стуб, ослонац и особа која је вјеровала у њу када је то било најважније.
Међутим, дуго се спекулисало како је преминуо Абид Јахић, а Брена је само једном открила праву истину о смрти вољеног.
"Он није умро природном смрћу. Ударио га је аутобус и умро је од последица задобијених повреда", рекла је пјевачица док је гостовала у једној емисији.
Нажалост, туга због губитка није ту стала. Четири године касније, тачно на дан породичне славе породице Живојиновић, Брена је изгубила и мајку Ифету. Одлазак оба родитеља тешко је поднијела, али спас је пронашла у породичној топлини - у загрљају супруга Бобе, као и у подршци својих синова, Виктора и Стефана, који су јој помогли да кроз бол прође достојанствено.
И данас, када говори о животу и својим искуствима, Лепа Брена не заборавља да истакне колико јој је значио њен отац. Отац Лепе Брене није био само родитељ - био је њена снага, њен мир и тиха подршка иза рефлектора.
Подсећања ради, Абид Јахић (82), отац Лепе Брене, преминуо је у болници у Тузли од посљедица саобраћајне несреће, а сахрањен је на гробљу у Брчком, којој су присуствовали породица, пријатељи и Бренине колеге са естраде.
Брена је са сестром Факетом, која је са породицом допутовала из Канаде, и братом Фаруком све вријеме клањала над ковчегом покојног оца испред џамије на Ивицама, послије чега се поворка упутила на гробље у Брчком. Како налажу обичаји, сахрани није присуствовала Бренина мајка Ифета.
Видно потресена Брена се посљедњи пут опростила од оца ријечима:
"Мој предивни оче, увек ћемо волети живот и људе као што си нас ти учио. Знај да те сви волимо и да ћемо те се увек сећати само по добром. Иза себе си оставио велику породицу да те се сећа, воли и поштује онако како си заслужио. Био си човек великог срца и не познајем особу која те није волела. Где год да смо заједно путовали, сви су ме питали ко је тај човек великог срца?".
(Ало)
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