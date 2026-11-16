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Чувена Хермиона пала насред улице, снимак шокирао свијет

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АТВ редакција
16.11.2026 16:17

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Ема Вотсон
Фото: Screenshot / X

Глумица Ема Вотсон, која се прославила улогом Хермионе Грејнџер у филмском серијалу "Хари Потер", доживјела је непријатност приликом напуштања забаве у Лос Анђелесу.

Након што је у петак увече присуствовала једном догађају, глумица се саплела, изгубила равнотежу и пала пред окупљеним фотографима и новинарима.

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Ема Вотсон се придружила бројним познатим личностима на овој вечери, али је одлучила да прескочи позирање на црвеном тепиху и присуствује само забави. За ову прилику одабрала је упечатљиву винтиџ мини-хаљину са принтом из колекције Валентино x Кристи Белкор Ресорт 2016, коју је употпунила високим штиклама бренда Жакмис.

Ипак, излазак са догађаја није прошао онако како је глумица очекивала. Док је напуштала забаву, око ње се окупио велики број фотографа и новинара, али и обожавалаца који су жељели да јој приђу и добију аутограм. Ема је у почетку дјеловала расположено и са осмијехом пролазила кроз гужву, све док у једном тренутку није изгубила равнотежу и завршила на поду.

Непријатна ситуација догодила се док се у позадини чуо глас особе која је узвикнула да је Ема њена омиљена глумица свих времена. Приликом пада, Вотсон је за длаку избјегла да повуче са собом и једног обожаваоца који је покушавао да добије њен аутограм.

Људи који су се нашли у њеној близини одмах су реаговали и притекли јој у помоћ. Глумица се, међутим, веома брзо придигла, показала да је добро, извинила се присутнима и наставила даље уз осмијех, као да се ништа посебно није догодило.

Снимак овог догађаја убрзо је почео да кружи друштвеним мрежама, а реакције корисника биле су веома бурне. Бројни обожаваоци нису крили љутњу због понашања фотографа и других окупљених, сматрајући да су је својим нагуравањем и недостатком простора довели у непријатну ситуацију.

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У коментарима су истицали да је глумица само покушавала да прође кроз гужву, док јој присутни нису остављали довољно простора. Неки су оштро осудили такво понашање, поручујући фотографима и обожаваоцима да се склоне и дозволе јој да напусти догађај без додатног притиска.

Други су изразили забринутост за њено стање и пожељели јој да је све прошло без посљедица. Било је и оних који су примијетили да је пад вјероватно изазван губитком равнотеже у високим штиклама, али су похвалили начин на који је реаговала, јер се брзо подигла, насмијала непријатној ситуацији и наставила својим путем.

(Б92)

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Тагови :

Ема Вотсон

Хермиона Грејнџер

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