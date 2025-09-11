Чувени Викторијин анђео се удаје и то након 10 година везе

Извор:
Б92
11.09.2025
16:40
Коментари:0
Шведска манекенка и бивши Викторијин анђео Елса Хоск вјерила се за свог дугогодишњег партнера Тома Далија и то након 10 година везе.
Лијепу вест Elsa Hosk и Tom Dali објавили су на Инстаграму, а романтични тренутак десио се у њиховом новом стану - ништа помпезно, само цвеће и свеће.
Осим блиставих осмеха и видне среће, манекенка је показала и скупоцени веренички прстен. Реч је о овалном "Tiffany & Co. Soleste" дијаманту, постављеном на платинасту бурму.
Република Српска
Вулић: Санкције Додику почетак прогона српског народа
Како пише "Page Six", стручњаци процењују да дијамант има око 10 карата, што је савршен симбол за пар који је заједно тачно 10 година.
Вриједност прстена креће се између 350.000 и 500.000 долара, док "премиум" цијена може да достигне и до милион долара.
"Рекла сам ДА у шведској башти дивљег цвећа, у нашем новом стану, у граду у ком смо се упознали. Десет година ти и ја, душо", написала је Елса уз објаву.
Хоск и Дали су заједно од 2015. године, а у фебруару 2021. добили су ћеркицу.
(б92)
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму