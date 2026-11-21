Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Дара Бубамара позната је по томе да воли луксуз, скупе комаде гардеробе и аксесоаре, али и да не штеди на људима са којима сарађује, али се присјетила и непријатности коју је доживела на њемачкој граници због скупоцјених торби и кофера.
Ипак, признала је да тренутно код себе нема много готовине, иако је недавно свом менаџеру купила скупоцјени сат "Ролекс".
У разговору са медијима говорила је о томе колико воли да части своје сараднике, истичући да јој је задовољство да са њима подели оно што заради. Како каже, чим зна да јој слиједе нови приходи, већ планира путовања и куповину луксузних поклона.
"Ја сам мом менаџеру купила 'Ролекс' сат. Ја кад имам - имају сви, па када ћу да трошим, када будем баба од седамдесет година? Ја када знам да ће бити приливи неки, одмах кажем: 'Ајмо сви у Дубаи', купујем им чуке, али не знам са парама, ево сад имам 100 евра у новчанику", искрена је била пјевачица.
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Дара се присјетила и непријатног искуства које је доживела на аеродрому у Њемачкој, када су је цариници зауставили и тражили јој рачуне за скупоцјене кофере и торбу. Како је испричала, службеница је посумњала у њихово поријекло, због чега је морала да контактира људе од којих је добила поједине комаде.
"Дошла сам на царину у белој бунди која је прављена за мене у Паризу, имала сам велику 'Версаће' торбу и три 'Луј Витон' кофера - два сам добила од бившег мужа, а један сам ја купила, прави наравно. Мене је цариница у Немачкој зауставила, која је била буцка са масном косом, одвратна је била, и зауставила ме је из чисте пакости. Тражила је рачуне од кофера и ташне, а кофере сам добила од мужа, ташну од пријатеља, и онда сам ја морала да зовем те људе да ми шаљу рачуне да види где сам то купила. Ја сам, наравно, набавила све те рачуне и пустила ме је, али ту су биле неке колегинице које су то пренеле како им одговара", испричала је Дара.
Пјевачица се осврнула и на обичаје везане за поклоне на свадбама и великим слављима. Истакла је да јој више одговара данашња пракса, када се младенцима углавном поклања новац, умјесто кућних апарата и посуђа.
"Сад је лако, зато што сад донесеш коверту. То је сад неко ново правило, не купује се више то посуђе, фенови, усисивачи и тако. Сад се доносе коверте и то је стварно одлична ствар. А некад је у том времену било да се поклони нешто лепо за успомену, тако су то биле "Версаће" ствари, посуђе, вазе", закључила је Дара Бубамара, преноси Телеграф.
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