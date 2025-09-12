Дарка Лазића наводно гепековали зеленаши

Извор:
Дарко Лазић недавно се нашао у центру скандала на једном приватном весељу у Бечу.
Како преноси Курир позивајући се на свој извор који се нашао на лицу мјеста, фолкеров наступ је прекинут када је неколико зеленаша упало у салу гдје се одржавало једно влашко славље.
Неколико мушкараца је том приликом на силу извело Лазића на половини његовог наступа, и то наочиглед шокираних гостију.
"Ово је било једно од већих влашких весеља у Бечу. Пјевало је неколико пјевача, а главна звијезда био је Дарко Лазић. Њега је газда платио унапријед и за четири сата пјевања пјевач је узео 14.000 евра. Све је било у најбољем реду до половине његовог наступа, када су одједном у салу упали неки мушкарци. Послије смо сазнали да су то били зеленаши од којих је Дарко позајмљивао новац с каматом, а није враћао на вријеме. Кад их је видио, Лазић је преблиједио и буквално се заледио. Они су му отели микрофон из руку и рекли да одмах пође с њима. Пјевач их је послушао и без ријечи кренуо, оставивши све у сали у шоку", прича извор и наставља:
"Дарка су стрпали у аутомобил и негдје одвезли. Касније смо сазнали да су га одвели у један клуб у Бечу да пјева, а да су му паре од овог весеља које није хтио да им пријави, одмах узели. Ово ипак није била једина мука за Лазића, јер је проблем настао када су послије неколико дана ови Власи хитно тражили од Дарка да им врати новац који је унапријед узео. Он их је касније звао да се извињава и обећао им је да ће им пјевати бесплатно на сљедећем весељу које буду правили, али да новац нема да им врати јер је све морао да да како би вратио дугове. Тако су некако ријешили тај проблем", закључује овај саговорник.
Подсјетимо, изгледа да Дарко и даље пролази кроз тешку финансијску кризу у коју је запао након саобраћајне несреће 2018. године, када је био дужан више од 400.000 евра. Он је тада позајмио велику суму новца од свог менаџера, с којим је имао близак однос, а враћао је дуг у ратама.
Лазић им се како наводе, није јављао на позиве.
Својевремено је и Зорица Марковић изјавила да је Лазић дуговао и њој, али му је то на крају опростила, не желећи да уништи пријатељство и додатно погорша његову ситуацију.
Пјевач каже да разумије медије који су извјештавали о скандалима које је правио у каријери и животу.
"Нисам још вратио дугове, порасли су. Било је милион, сада је милион и по. Али добро, чим почнем да радим, вратићемо. Битно је да ја глава на раменима. Ако неки други дугују, зашто и ја не бих могао? Милион и по евра није мало. Не шалим се. Шта кога треба да се тиче да ли ја дугујем или не? Је л’ треба сад неко због тога да ме убије? Све је за људе, ја сам најнормалнији човек. И да дугујем, знам да ћу вратити. Ја сам стално у дуговима и бићу до краја живота", рекао је Лазић једном приликом за медије.
Поред тога, својевремено се писало да му је због дугова наводно одузет и ауто и да га јуре каматари, због чега је унајмио и обезбјеђење из страха за личну безбједност.
"Обезјеђење ми никад није требало, нити сам икад имао обезбеђење. Ја сам човек који је нормалан. Ником у животу скривио нисам. Океј, пише се да дугујем. Дугујем. Писало се да дугујем 500.000 евра. Не, дугујем милион. Боље да кажем да дугујем, него да ми траже паре на зајам”, истакао је својевремено фолкер.
