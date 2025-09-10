Logo
Дарко Лазић признао да је спавао са 350 жена, од тога су 50 пјевачице

Извор:

Телеграф

10.09.2025

09:06

Дарко Лазић признао да је спавао са 350 жена, од тога су 50 пјевачице

Водитељ Огњен Амиџић угостио је синоћ у емисији "Ami G show" пјевача Дарка Лазића и његову супругу Катарину Лазић.

Познат по скандалима и бурном животу, Дарко Лазић је добио и нека шкакљива питања у оквиру рубрике “Одговарај или једи”.

Уколико одбије да одговори, мора да поједе неке необичне комбинације укуса које је продукција спремила.

Огњен Амиџић је поставио прво питање Лазићу.

– Својевремено си изјавио да си спавао са више од 350 жена, колики број од тих жена су чиниле пјевачице? -питао је водитељ.

– Бар 50, ако не и више – искрено је признао Дарко Лазић, преноси Телеграф.

– Колико си уловио на фору помоћи ћу ти ја у каријери? – питао је Амиџић.

– Нисам, никад, стварно. Ја сам им више обећавао Малдиве – рекао је Дарко Лазић.

– Али су све мислиле да хоће – додала је Катарина Лазић на Огњенову констатацију.

