Дарко Лазић признао да је спавао са 350 жена, од тога су 50 пјевачице

Водитељ Огњен Амиџић угостио је синоћ у емисији "Ami G show" пјевача Дарка Лазића и његову супругу Катарину Лазић.
Познат по скандалима и бурном животу, Дарко Лазић је добио и нека шкакљива питања у оквиру рубрике “Одговарај или једи”.
Уколико одбије да одговори, мора да поједе неке необичне комбинације укуса које је продукција спремила.
Огњен Амиџић је поставио прво питање Лазићу.
– Својевремено си изјавио да си спавао са више од 350 жена, колики број од тих жена су чиниле пјевачице? -питао је водитељ.
– Бар 50, ако не и више – искрено је признао Дарко Лазић, преноси Телеграф.
– Колико си уловио на фору помоћи ћу ти ја у каријери? – питао је Амиџић.
– Нисам, никад, стварно. Ја сам им више обећавао Малдиве – рекао је Дарко Лазић.
– Али су све мислиле да хоће – додала је Катарина Лазић на Огњенову констатацију.
