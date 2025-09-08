Десингерица открио детаље језиве саобраћајке: Мислио сам да је крај

Извор:
Телеграф
08.09.2025
19:19
Извођач Драгомир Деспић, познатији као Десингерица, први пут је проговорио о језивој несрећи коју је доживио са женом.
Десингерица и његова жена имали су незгоду на путу, а како је испричао за емисију ''Премијера викенд специјал'' за пар секунди прошао му је цијели живот кроз главу.
Он је навео да му је у глави било како ће њихова кћерка остати без родитеља.
"Нешто што ми је урезано у сећању је кад са слетео с пута. Моја супруга и ја смо се возили, а кренули смо с аутом који није толико сигуран за вожњу. Моја каријера је тек тад кренула да добије неки смисао. У два ујутро сам кренуо са супругом Невеном за Београд, а кроз главу су ми пролазиле неке мисли како може да ми се деси неки проблем, попут саобраћајке. Због мисли сам се везао, а везала се и моја жена - почео је причу Десингерица, затим је испричао да се Невена онесвијестила, те да је он задобио повреде.
"Одједном сам видео само банкину, био је мркли мрак. У тих пар секунди сам се дословно опростио од живота. Мислио сам да је крај. Кроз главу ми је пролазило да ће дијете да ми остане без родитеља, а ја ћу бити у читуљи. Баш онда када ме је посао кренуо. Имао сам срећу јер сам се закачио за стубић, јер да њега није било, мене би спљескао ауто. Ауто је кренуо да се пуши, а ја сам видио моју супругу Невену, која је била у несвијести. Кад се освијестила, питала ме је ''гдје ми је телефон''. У стању шока је вјероватно тражила телефон. Телефон нам је сам позвао хитну, због опасности. Хитна је дошла, људи нису могли да вјерују да смо живи, јер је ауто био уништен. То је велики шок. Након тога, ја сам наступао, али сам након сваког наступа био пред онесвешћивање. Докторка ми је урадила скенер, сазнао сам да је сломљена кост, било ми је препоручено строго мировање, али сам ја радио. Нисам могао да изигноришем прилику која се једном у животу добије, а то је да се да прилика да се оствариш и постанеш име", рекао је Десингерица.
