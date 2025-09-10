"Добро дошао у мој заборав" Ана Николић се снимала уз пјесму, па се обратила Ралету

10.09.2025
16:33
Коментари:0
Ана Николић пријавила је свог бившег партнера Горана Ратковића Ралета за насиље, а сада му се обратила и из свог аутомобила, и то у току вожње.
Пјевачица се снимала уз своју пјесму “Добро дошао у мој заборав”, а из ријечи ове баладе, која говори о бившој несрећној љубави, јасно је да алудира на ситуацију у којој се тренутно налази.
''Не плачем више пред свима, а очи ми суве и од дима… Добро дошао у мој заборав, ако си вечерас и тужан и сам, ти на мој рачун утјеши се и само гледај како те с другим ја лако заборављам. Ма, гледај сав тај гламур, ту скупо је све, ту ‘праду’ носе и богови, ту на снижењу ноћас си само ти. Нек живи заборав…'', гласе ријечи Анине пјесме.
Сцена
Ана Николић се емотивном објавом обратила Александри Пријовић
Подсјетимо, према причи неких извора, Ани је, по свему судећи, тешко пало то што су државни органи Ралету продужили мјеру забране приласка послије 48 сати на 30 дана. Пјевачица се пожалила пријатељима да јој то никако не одговара јер је и послије свега емотивно везана за свог партнера. Иако она на Инстаграм качи снимке у којима осуђује бившег партнера, вријеђа га, али кад камера није упаљена, пријатељима говори да га воли и да не зна како ће без њега.
Све успомене бацила у контејнер
''Ана је и даље бијесна и разочарана, бацила је све поклоне које јој је купио и ствари које је Рале оставио у њеном стану. Није хтјела да остави нити једну успомену. Буквално је спаковала све у кесе и избацила на улицу поред контејнера. Рекла је да јој не треба ни накит, ни гардероба, ништа што је подсјећа на њега. Жели да крене испочетка и да више никада не дозволи да јој неко уништава живот. Она је сада фокусирана на себе, каријеру и на кћерку Тару. Јасно је ставила до знања да Рале више није дио њеног живота и да ће се борити да све ружно остави иза себе. И даље је повријеђена, али и одлучна да никада не направи исту грешку. Рекла је свим блиским људима: „Никад више са Ралетом!“ и сви вјерују да ће овај пут одржати ријеч”'' рекао је извор.
Сцена
Ана Николић упутила поруку Ралету: ''Чудовиште које си видјела је заправо он''
Ана је након развода од репера Расте и даље остала једна од најпожељнијих жена из јавног свијета, а прву везу коју је озваничила и признала јавности јесте управо са Ралетом. Никада нису крили да им је однос турбулентан, а како је сама недавно навела, љубав није опстала.
Николићева наставља да ређа хитове, а и данас изгледом мами уздахе мушкараца, преноси Курир.
