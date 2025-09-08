Додијељене МТВ награде: Лејди Гага апсолутна побједница

Извор:
Танјуг
08.09.2025
14:42
Америчка поп пјевачица Лејди Гага освојила је четири MTV награде, а Аријана Гранде три на додјели "MTV Video Music Awards 2025", одржаној у недјељу у УБС арени у Њујорку.
Лејди Гага је проглашена за извођача године, дует са Бруном Марсом "Die With A Smile" је проглашен за најбољу сарадњу, док је за свој спот "Abracadabra“ награђена као најбољи редитељ и умјетнички редитељ.
Аријана Гранде је освојила МТВ награде за спот године за "Brighter Days Ahead", који је проглашен и за најбољи поп видео и најбољи играни видео, преноси Танјуг.
