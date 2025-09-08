Logo
Додијељене МТВ награде: Лејди Гага апсолутна побједница

Извор:

Танјуг

08.09.2025

14:42

Додијељене МТВ награде: Лејди Гага апсолутна побједница
Фото: Танјуг/АП

Америчка поп пјевачица Лејди Гага освојила је четири MTV награде, а Аријана Гранде три на дод‌јели "MTV Video Music Awards 2025", одржаној у нед‌јељу у УБС арени у Њујорку.

Лејди Гага је проглашена за извођача године, дует са Бруном Марсом "Die With A Smile" је проглашен за најбољу сарадњу, док је за свој спот "Abracadabra“ награђена као најбољи редитељ и умјетнички редитељ.

Торба

Занимљивости

Купила торбу за 3 КМ и њој нашла дирљиву поруку

Аријана Гранде је освојила МТВ награде за спот године за "Brighter Days Ahead", који је проглашен и за најбољи поп видео и најбољи играни видео, преноси Тан‌југ.

Тагови:

Lejdi Gaga

Пјевачица

nagrade

