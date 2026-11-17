Аутор:АТВ редакција
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Америчка кантри пјевачица Доли Партон добила је три постхумне номинације за Греми награде, готово три мјесеца након смрти у 80. години, саопштила је Америчка академија дискографске умјетности и науке.
Партон је номинована два пута у категорији за најбољи кантри дует или групно извођење, за сарадњу са групом Зак Браун Банд на песми "Butterfly", као и за пјесму "Light of a Clear Blue Morning", коју изводи са Лејни Вилсон, Мајли Сајрус, Квин Латифом и Робом Мекентајером, преноси Ентертејмент викли.
Трећу номинацију добила је у категорији најбољег аудио-издања, нарације и приповедања, за аутобиографску књигу "Star of the Show: My Life on Stage" из 2025. године.
Сцена
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У истој категорији постхумно је номинован и глумац Тим Кари за своје мемоаре "Вагабонд".
Партон и Кари преминули су 25. августа, у 80. години.
Током каријере Доли Партон је освојила десет Греми награда, као и признање за животно дјело 2011. године.
Међу њеним најпознатијим награђеним пјесмама су "9 то 5" и "Јолене", коју је 2017. извела са групом "Пентатоникс".
Њена номинација за заједничку пјесму са кумчетом Мајли Сајрус посебно је значајна, с обзиром на њихову блиску везу.
Сајрус је у октобру, током наступа у Холивуд Боулу, изјавила да су њих две "вечна веза" и да ништа не може да их раздвоји, преноси Танјуг.
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