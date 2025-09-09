Logo
Драгана Мирковић открила да ли би се поново удала

Телеграф

09.09.2025

12:29

Драгана Мирковић открила да ли би се поново удала

Једна од најпопуларнијих пјевачица региона Драгана Мирковић открила је да јој не пада на памет нови брак, након брачног бродолома са бизнисменом Тонијем Бијелићем.

Током концерта у Смедереву, њени обожаваоци су пожељели да чују пјесму "Сањала сам наше венчање", а она им је ту жељу и остварила.

"Договорено, народе, биће пјесма. Али, не могу да вјерујем да такву пјесму сте пронашли... Значи, свака вам част! Ко је расположен за то да се уда? Ја нисам! Одмах да се оградим, не пада ми напамет", рекла је пјевачица, преноси Телеграф.

