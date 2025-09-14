Џенифер Лопез најавила јесењи тренд за којим жене луде

14.09.2025
Џенифер Лопез поново је доказала да је икона стила. На свом Инстаграм профилу недавно је подијелила фотографије на којима изгледа беспријекорно у елегантном јесењем издању.
Минимализам који осваја
На фотографијама, сребрна огрлица и земљани тонови шминке једини су детаљи који свјетлуцају на њој, док остатак простора препушта капуту који плијени пажњу. Управо та суптилна комбинација минимализма и луксуза оно што њен изглед чини посебно модерним и упечатљивим.
Капут у боји јесени
Певачица и глумица одлучила се за капут у беж нијанси, познат и као "кхаки" тон, који савршено истиче њену бринетасту косу и тен. Овај модел већ се назива најавом новог јесењег тренда. Крагна капута је шпицаста и дубока, што пружа простор да засија понеки детаљ – у овом случају, дискретна дијамантска огрлица која додаје ноту гламура.
Најава новог тренда?
Многи модни зналци сматрају да ће управо овакви капути, у једноставним тоновима и с нагласком на елеганцију кроја, бити кључни комад гардеробера ове јесени. Ако је судити по Џенифер Лопез - време је да пронађемо свој савршени капут који ће спојити топлину, стил и безвременску софистицираност.
