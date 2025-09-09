Logo
Ед Ширан открио зашто је избацио мобилни телефон из употребе

Телеграф

09.09.2025

18:09

Пјевач Ед Ширан
Фото: Instagram/teddysphotos

Популарни британски музичар Ед Ширан је пре скоро деценију, тачније 2015. године, донио радикалну одлуку да потпуно избаци мобилни телефон из свог живота. Ову промјену, мотивисану жељом за више "стварног живота" и мање ометања, објаснио је у недавном интервјуу.

Ширан је открио да је прије него што је постао свјетски познат, имао исти број телефона од своје 15. године. Међутим, са порастом славе, број његових контаката је експлодирао на чак 10.000, што је довело до константних порука и позива."Људи би само слали поруке стално", присјетио се Ширан. Вибрације телефона у џепу непрестано су прекидале разговоре, одводећи му мисли са присутног тренутка.

Чак и кад би ми био у џепу, причао бих са тобом овако и вибрирао би. И мој ум не би био у разговору, отишао би... 'О, ко је то?' Док га не извадим из џепа и онда одговорим на поруку, и онда одједном, наш тренутак је завршен и ја сам у овоме, а сада схватам да нема везе ни са чим. Људи не могу да ме добију, не могу да будем прекинут. Идем на вечеру са женом, идем на вечеру са татом, идем на ручак са пријатељима и ја сам у томе", рекао је Ширан.

Ова одлука му је омогућила да буде присутнији у свакодневним интеракцијама са породицом и пријатељима, без сталних прекида и притиска да одмах одговара на поруке. Умјесто телефона, Ширан сада користи иПад, а сва комуникација се одвија путем мејла, на који одговара једном недјељно. Он истиче да, за разлику од апликација за размену порука попут WhatsApp-а гдје се очекује брзи одговор, код мејлова нема таквог притиска. Ширан наглашава да му је овај приступ донијео више мира и боље ментално здравље, као и да му је помогао у креативном раду.

"Могу да живим без њега. Имам мејл и одговарам на мејл кад год хоћу да одговорим на мејл", закључио је Ширан, истичући ослобађајућу природу свог дигиталног детокса. Недавни извештаји чак наводе да је Ширан додатно појачао свој дигитални детокс, одуставши и од иПада, а сада користи само фотоапарат за биљежење успомена, "као да је 1997. година".

(телеграф)

Таг:

Ed Širan

